Lærer flikkflakk og salto i vinterferien

KLAR FOR Å HOPPE: Inez Fagermo (11) gjør seg klar til å ta en piruett fra skranken. Foto: Victoria Røren / NRK

Glade barneføtter springer om kapp for å ta den høyeste saltoen i turnhallen. Ivrige svinger de seg i takt med musikken og hiver seg rundt på tjukkasen.

– Det beste med å være på turnskole er at du får mange nye venner, sier Malene Olsen og Inez Fagermo (11) fra Ålesund.

Vil bli verdensmestere

De to venninnene møttes på turnskole, og er blant de 20 barna som også har meldt seg på denne vinterferien. Med lite mulighet for å stå på ski ute, er jentene er helt enige om at turnskole er mye bedre enn å sitte inne.

Elevene får prøve seg på det meste innen turn. Både på matte, bom og stang. Foto: Victoria Røren / NRK

– Det er kjekt å lære nye ting og prøve noe du ikke har gjort før, forteller Fagermo.

De ivrige turnjentene tar både flikkflakk og salto, og har et felles mål i sikte.

– Vi vil bli verdensmester i turn, sier de i kor.

De har begge turnet siden de var små og er aktive i turnforeningen. Favorittøvelsene er trampett og skranke.

– I skranken snurrer vi og tar piruetter i luften ned fra stangen, forklarer jentene.

Inez Fagermo (t.v) og Malene Olsen, ble kjent på turnskole. Nå gleder de seg til å møte flere turninteresserte i vitnerferien. Foto: Victoria Røren / NRK

Håper på økt interesse

.– Barna synes det er veldig spennende å få prøve ut ting de kanskje ikke får prøvd til vanlig, sier Ulrikke Riise, daglig leder i Ålesund turnforening

Daglig leder i Ålesund turnforening, Ulrikke Riise, håper flere unge får øynene opp for turn ved å bli med på turnskole. Foto: Victoria Røren / NRK

Selv om det er ferie forteller Riise at ikke like mange benytter seg av tilbudet i vinterferien som om sommeren.

– I sommer hadde vi rundt 100 påmeldte. Da har man også lenger fri, mens vinterferien bare er en uke og mange har kanskje andre ferieplaner.

Rytmisk gymnastikk og apparatturn er bare noe av det som står på planen for elevene. Selv om ikke alle har prøvd turn før, håper Riise på at uken kan gi mersmak og at flere ønsker å fortsette.

– Vi har opplevd at flere begynner på turn etter de har vært på turnskolen en ukes tid. Det er kjekt og vi ønsker flere velkommen, forteller hun.