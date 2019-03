Kva heitte dei før?

Du kjenner sikkert til Tine, men under kva namn vart selskapet stifta i 1928?

Telenor si historie startar heilt tilbake i 1855, men under kva namn?

Kabel AS

Standardkabler AS

Standard Telefon og Kabelfabrik Norsk Telefon og Kabelfabrik Standardkabler AS Kabel AS

Nexans Norway AS er ein leverandør av kraft- og kommunikasjonskablar i Norge. Men kva var namnet mellom 1934 og 1987?

10/10 Bama

Vi avsluttar med ei lita nøtt. Du kjenner sikkert til Bama, det leiande selskapet i Norge innan fersk frukt, bær, grønsaker, salatar og poteter. Men kva var det gamle namnet på Bama?