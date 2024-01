I dag kom statistikken for kor mykje prisen på mat og andre varer har auka i året som gjekk.

Konsumprisindeksen (KPI) har stige med 4,8 prosent det siste året, frå desember 2022 til desember i fjor. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Samtidig har prisen på mat og alkoholfrie drikkevarer auka med 8,9 prosent.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Des 2022 – des 2023 + 8,9 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,5 %

Matprisane auka med ti prosent

I løpet av 2023, frå januar til desember, auka prisen på matvarer med ti prosent. Det er den høgaste årsveksten sidan 1982.

Alle matvaregrupper auka i pris, men spesielt frukt og grønsaker, viser tala frå SSB.

Ventar rentekutt

– Tala er marginalt svakare enn venta, og kjerneinflasjonen er ein 0,1 prosentpoeng lågare enn det Norges Bank har lagt til grunn. Avviket er for lite til at dette påverkar renteutsiktene. Men dette går i riktig retning. Men det er ikkje nok til at vi kan byrje å snakke om tidleg rentekutt, seier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken.

Sentralbanken har varsla eitt rentekutt i løpet av året, men Hov trur vi vil få fleire rentekutt i 2024 enn det Norges Bank har signalisert.

– Handelsbanken ventar tre rentekutt andre halvår, der det første kjem etter sommaren.