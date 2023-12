Knallhard linje fra Norges Bank

Norges Bank dundret på med nok en renteheving torsdag, og styringsrenten er nå på 4,5 prosent.

Det betyr at de aller fleste av oss nå vil få en boliglånsrente på rundt 6 prosent.

Og ikke nok med det; sentralbanksjef Ida Wolden Bache åpner også for enda en renteheving neste år. Det kan skje dersom kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått.

Med andre ord: et snarlig rentekutt er ikke akkurat det hun tenker mest på akkurat nå. Ida Wolden Bache viker ikke en tomme:

«Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten trolig holdes på dette nivået en god stund fremover», skriver Norges Bank i sin pressemelding.

Mange håpet det var over

Før rentemøtet var det flere som trodde at vi nådde rentetoppen på forrige rentemøte, og at Norges Bank snart skulle begynne ferden nedover igjen. Bache svarer knallhardt på disse spådommene, både gjennom dagens rentebeskjed og måten hun omtaler beslutningen på:

– Det vil trolig være behov for å holde renten oppe en god stund fremover for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, understreker hun.

Dermed holder hun stand, selv om tall fra hennes eget regionale nettverk forrige uke indikerer at en nedkjøling av norsk økonomi er på gang. I tillegg viser de nyeste tallene for prisveksten at den er i ferd med å komme ned, selv om den er langt over målet om en prisvekst på 2 prosent.

Mange bransjer merker det

Rentehevingen kommer også på tross av at enkelte bransjer nå merker økt arbeidsledighet, der bygg- og anleggsbransjen ligger helt i front. Nyboligbyggingen har blitt kraftig redusert det siste året, en konsekvens av alle rentehevingene.

Likevel bør vi kanskje ikke være så overrasket over at Wolden Bache holder den stramme linjen. For selv om det er tegn til lavere prisvekst, er den svake kronekursen en vond hodepine for banken. Den bidrar både til å holde lønns- og prisveksten oppe, både gjennom importerte varer og gjennom lønnsomheten til eksportindustrien.

Den svake kronen er en enorm hodepine for Norges Bank. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Slipper hun opp for tidlig, risikerer hun at kronekursen svekker seg enda mer – og prisveksten skyter opp igjen. Det vil hun for all del unngå.

To tøffe år

Det første rentekuttet vil tidligst komme til høsten, og da muligens etter at renten har blitt hevet enda en gang.

Det betyr at de av oss som har boliglån ikke kommer til å merke noen som helst form for lettelse før i løpet av 2025. Og selv langt ut i 2026 kommer boliglånsrenten vår trolig til å ligge rundt 5 prosent.

Kampen mot prisveksten kommer til å bli tøft for privatøkonomien. Sentralbanksjefen lar det i dag ikke være noen som helst tvil: hun kommer ikke til å gi seg før hun vinner den.