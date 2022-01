Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ved innbyggertorget i Ålesund sitter konsulent Charlotte Østrem bak en pleksiglassvegg. Hun har munnbindet på. Hver dag strømmer det inn innbyggere som skal hente hurtigtester. Noen har fått beskjed om at de er nærkontakt, andre mistenker at de kan være koronasmittet.

Sammen med kollegaene sine deler hun ut hundrevis av tester i løpet av en dag. På inngangsdøren henger det flere skilt som ber folk med symptomer om å ikke gå inn. Likevel kommer enkelte innom, selv om de har tydelige symptomer på luftveisinfeksjon.

– Hvordan vet dere at de er syke?

– De sier det gjerne selv, sier Østrem.

Hun mener at både ansatte og andre besøkende på rådhuset blir særlig utsatt når folk kommer dit med symptomer.

– Vi vil helst ikke ha syke folk her. Da må de få andre til å hente tester til seg.

Kommunen har satt opp tydelige beskjeder om at folk med symptomer skal holde seg borte fra rådhuset. Likevel opplever de at folk med symptomer kommer for å hente tester. Foto: Remi Sagen / NRK

– Folk blir stresset og tenker seg ikke om

De nye koronareglene, som innebærer at man kan teste seg ut av karantene, har ført til stor pågang av folk som vil skaffe seg gratis hurtigtester. Vegard Ofstad er en av dem. Han har kommet for å hente tester til seg selv og familien etter smitte i klassen til ett av barna sine. Han synes ikke at folk med symptom bør hente tester selv.

– Det er ikke helt bra. De bør holde seg hjemme, eller ringe og få testene fraktet hjem.

Alexander Drabløs Wiig er kommuneoverlege i Ålesund. Foto: Remi Sagen / NRK

Kommuneoverlege i Ålesund, Alexander Drabløs Wiig, sier det er bra at folk vil teste seg, men at noen kanskje ikke helt tenker seg om.

– Jeg tror folk blir litt stresset og handler litt for kjapt når de merker de er syke, sier han.

– Kunne utleveringen vært organisert på et sted der det ikke ferdes andre folk?

– Nei, det må være enkelt for folk å få disse testene, og da er dette ett av de stedene som er lett tilgjengelig og folk vet hvor er. I tillegg prøver vi å beskytte de ansatte fra smitte, sier Drabløs Wiig.

Kommunen har merket stor pågang etter at de nye tiltakene ble satt i verk. Foto: Remi Sagen / NRK

Vil at de med symptom skal hente tester

I Oslo er situasjonen en annen. De oppfordrer folk som har symptomer til å komme og hente tester. TISK-koordinator, Elisabeth Vennevold, mener at utdeling av tester har liten betydning for smitterisikoen.

TISK-koordinator, Elisabeth Vennevold, mener at utdeling av tester har liten betydning for smitterisikoen. Foto: Nadir Alam / NRK

– Det er sendt ut en prioritering fra FHI, hvor de som har symptomer skal prioriteres først. Så vi vil at de skal komme og hente hos oss. Det må de, hvis de ikke har tester selv.

I Oslo blir testene blant annet delt ut på helsehusene i bydelene. Der kan det også være annen aktivitet. Vennevold mener likevel det er rett å plassere utleveringen av testene her.

– Det er mye smitte i samfunnet generelt, og mange smitter selv om de ikke har symptomer. Hver enkelt må ta ansvar for seg selv, og vurdere risikoen for å bli smittet uansett hvor de går, sier hun.

– Halvparten har symptom

I Stavanger blir det blant annet delt ut ved Stavanger Forum. Rundt halvparten av de som henter hurtigtester der, har symptomer. Men det er ifølge vaktleder Muhammad Asim ikke en stor utfordring.

Muhammad Asim, vaktleder ved Stavanger Forum, sier at rundt halvparten av de som henter tester der har symptomer. Foto: Adan Hassan Tassama / NRK

– En stor del av de som henter her kommer i bil. De holder god avstand. Vi har ganske få som henter for andre. En liten del henter for andre familiemedlemmer som ikke har bil. Men om de trenger mange sier vi de må komme selv, sier Asim.

I Bergen forteller smittevernoverlege, Marit Voltersvik, at de ikke har opplevd de samme utfordringene med syke som kommer for å hente tester.

Hun vektlegger likevel at dette kan oppleves forskjellig fra sted til sted, fordi man er forskjellig organisert.

– De som leverer ut testene er uansett godt beskyttet for smitte, sier hun.

Har ansvar for smittevern

FHI sier til NRK at kommunene har ulik organisering vedrørende utdeling av tester til befolkningen. Kommunene har også et ansvar for at de kommunale teststasjonene er rigget for smittevernforsvarlig mottak, testing og utdeling av tester også til symptomatiske personer.

Umaer Naseer i FHI sier det er viktig at folk orienterer seg om situasjonen i sin kommune. Foto: FHI

Umaer Naseer, seniorforsker i FHI, sier de i utgangspunktet anbefaler at personer som har symptomer på covid-19 isolerer og tester seg.

I de situasjoner hvor symptomatiske personer skal testes eller få utdelt hurtigtester, er det viktig at de orienterer seg om testtilbudet i kommunen og eventuelt tar kontakt for å avtale henting av tester, sier han.

– Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig for enkelte personer å hente hurtigtestene selv. Da er det viktig at dette gjøres etter de gjeldende anbefalingene i kommunen og på en måte som ikke bidrar til større risiko for videre smitte enn nødvendig, seier Naseer.

– Hold deg hjemme

I Ålesund har likevel har Charlotte Østrem en klar oppfordring til de som trenger tester.

– Er du syk, så hold deg hjemme.

Charlotte Østrem vil gjerne at ansatte og andre besøkende skal holde seg friske. Foto: Remi Sagen / NRK