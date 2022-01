Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helse- og omsorgsdepartementet har kome med nye karantenereglar.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattast med dagleg testing for husstandsmedlem og tilsvarande nære, skriv HOD i ei pressemelding.

– No avviklar vi smittekarantene. No kan ein heller testa seg dagleg når husstandsmedlem eller nærkontaktar har blitt smitta. Det vil letta situasjonen for kommune og veldig mange familiar, seier helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol til NRK.

Ho legg til at desse endringane var varsla 14. januar, men at regjeringa har måtta sikra seg testar slik at dette skulle bli mogleg i praksis.

– No kjem det etter kvart store leveransar av testar, og då avviklar vi smittekarantene for nærkontaktar og husstandsmedlem, seier ho.

Slik blir reglene Ekspandér faktaboks Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med: daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt. Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Håpar på nok testar

Endringa trer i kraft frå og med midnatt, natt til 26. januar.

Kjerkol opplyser om at ein bør vera i karantene fram til då om ein har smitte i hus, men at ein derfrå kan testa seg dagleg og sleppa karantene.

– Dette vil gjelda for alle som har smitte i nær familie eller har vore i kontakt med ein smitta. Vi avviklar smittekarantene. Ein kan heller bruka daglege testar og sånn sett sleppa karantene. No har vi veldig mykje fråvær i mange sektorar som følgje av karantenebestemmingane, og då er tida inne for å avvikla det, seier Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren har trua på at det skal vera nok testar til å gjennomføra det nye regimet.

HÅPAR PÅ NOK: – Framleis kryssar vi fingrane og er ganske sikre på at desse testane kjem, seier

– Vi varsla denne endringa 14. januar, så vi har venta på å få store leveransar med testar. Framleis kryssar vi fingrane og er ganske sikre på at desse testane kjem, og at det då skal vera forsvarleg å gjennomføra eit testregime i staden for smittekarantene, seier ho.

Innreisekarantene blir avvikla

Helse- og omsorgsdepartementet har også valt å avvikla dagens krav om innreisekarantene, melder dei i ei pressemelding.

Dette gjer dei etter anbefaling av FHI, då det ikkje lenger blir sett på som smittevernfagleg naudsynt.

Kravet opphøyrer frå og med midnatt, natt til 26. januar.

– Eg er einig i FHI i at talet på smitta blant dei innreisande utan koronasertifikat er så liten relatert til den situasjonen vi har i Noreg no