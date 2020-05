Nordmenn vil dyrke sin egen mat

Felleskjøpet melder om voldsom interesse for potetdyrking i år. I enkelte butikker er de helt utsolgt for settepoteter.

Kommunikasjonssjef Hanne Lauritzen sier det nå er en «først-til-mølla»-situasjon. Nå prøver de å skaffe flere poteter. Også frø, jord og gjødsel går unna.

Frøsalget har doblet seg. Salget av jordprodukter har økt med 50 prosent. Tidlig vår, hjemmepåske og korona er blant forklaringene de har til dette.

Lill-Torunn dyrker poteter i hagen sin

Lill-Torunn Kilde i Sandefjord er en av dem som virkelig har satset på matdyrking. I en liten byhage har hun satt seg som mål å bli sjølberget.

– Det går jo ikke, ler hun.

Men gradvis blir blomstene borte og hagen har i stedet blitt fylt opp av frukt, bær, poteter, urter, gulrøtter og kaniner. Mer skal det bli. Hun har dessuten kjøpt seg inn i en andelsgård.

Hun og mannen flyttet ut fra Romerike til huset i Sandefjord for å leve mer miljøvennlig og oppleve kortreist lykke for to år siden. Nå henter de poteter i hagen og plukker jordbær på trappa.

Liten plass er ingen hindring for å kjenne gleden over egen matproduksjon. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Firedoblet omsetning

De Haes Gartneri er en av Østlandets største leverandører av små grønnsakplanter til både bedrifter, bønder og private hager. Fra 2018 til i år har omsetningen til privatmarkedet firedoblet seg, opplyser ekteparet som driver gartneriet på Jevnaker.

– Vi merket en økning allerede i 2013, men i år har det tatt et kjempebyks, forteller Birgitte de Haes.

de Haes tror at en hjemmesommer på grunn av koronaen gjør at flere ser at de har tid til å stelle både hus og hage. For det må vannes og lukes.

Slik blir Lill-Torunns bed senere på året. Foto: Lill-Torunn Kilde / Privat

Et enklere liv

Mindre forbruk, mer egendyrket og mindre stress var drømmen for Lill-Torunn Kilde. Nå har hun kaniner som skal bli til mat og det spirer allerede i kjøkkenhagen.

– Jeg var redd for at folk skulle tro at det hadde «tilta» for meg, sier hun med en latter. Men venner og familie er begeistret for valget de to tok. Og de er ikke fanatiske!

Det er for mye pekefinger, sier Kilde. Hun vil gjerne prøve å snu det til at flere kan oppleve noe positivt og at det å være miljøvennlig gir et bedre liv.

– Vi er ikke mål, men vi er på vei. Det er en god følelse, sier hun med et smil.

Solmodne plommer rett fra treet. Foto: Lill-Torunn Kilde / privat

NB: Du kan ikke plante poteter fra kjøleskapet i hagen! De kan ha sykdommer som ikke skal ut i naturen.