Jobbar for hydrogenfabrikk

Avtroppande ordførar Bernhard Riksfjord er i Oslo for å løfte fram planane om ein hydrogenfabrikk til Aukra. Han meiner gasskommunen egnar seg godt til å produsere miljøvenleg hydrogen og at forholda ligg til rette for dette ytst på Romsdalskysten. Arbeidarpartiordføraren trur ei slik industrietablering kan kome på plass om eit par år.