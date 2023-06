Jenny (17) kan bli den yngste folkevalde politikaren i landet

YNGST I LANDET: – Eg synest det er viktig at alle får eit likt utgangspunkt for å lykkast i livet. Derfor vil eg vere ein del av å gjere det mogleg for andre, seier listetoppkandidat Jenny Alvestad Aarnes (17) frå Lepsøy i Haram kommune.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK