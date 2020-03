Hyllesten til kona deles Norge rundt: – De kjemper en kamp for at du og jeg skal slippe

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens kona Gro Halten sov ut etter tredje nattevakta på rad som intensivsykepleier på Kristiansund sjukehus, la ektemannen Roar ut et innlegg om henne på sin Facebook-side. For første gang på snart 30 år sover de i på hvert sitt soverom, men det er ikke problemer i ekteskapet som har skyld i at hverdagen deres er endret.

«I dag ønsker jeg å fortelle om hvor utrolig stolt jeg er over kona mi Gro. Gro er intensivsykepleier. Hun jobber natt og dag mot en usynlig fiende som bare er så alt for synlig i sin destruktive ferd gjennom jorden», skriver han i innlegget, som i skrivende stund nærmer seg 2000 delinger.

Intensivsykepleier Gro Halten synes innlegget til ektemannen er rørende. Ikke bare som en kjærlighetserklæring, men hun ønsker at alle som jobber nære pasienter skal ta det til seg. Foto: Privat

«Hun vasser i smitte»

– Vi har snakka mye om hvordan hverdagen vår har endret seg, og jeg tenkte det var på tide å skrive noe, sier Roar Halten, som frem til nylig jobbet som journalist i NRK.

Han skriver videre om sykepleierne:

«De kjemper en kamp, med sin egen helse som innsats, for at du og jeg skal slippe. Som intensivsykepleier så vasser Gro, bokstavelig talt, i smitte.»

«Hun og de andre som er på vakt i natt, vet at det skal bare en liten glipp til, en hånd som ubetenksomt stryker bort et hår som klør i ansiktet, en rift i en frakk, en maske som ikke gjør jobben sin.»

– Det var overveldende å våkne til alle reaksjonene. Det er veldig ålreit å bli satt pris på, og jeg tror han har satt fingeren på det mange sykepleiere tenker, sier Gro Halten.

Mange har strikket og hengt opp hjerter utenfor Kristiansund sjukehus, der Gro Halten jobber. Det er for å hylle de ansattes innsats under koronapandemien. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– De er ikke engler

Ektemannen reagerer på at mange kaller helsearbeidere for «engler», og mener det blir feil å kalle dem det. Han sier at mange sykepleiere opplever det som flåsete.

– De er ikke engler. Det er folk som er redd når de går på jobb, tar seg sammen og går på jobb likevel. Det er modig og tøft. De er fagfolk som kommer på jobb og har stolthet for det de gjør, sier Roar Halten.

Han mener sykepleierne er en arbeidsgruppe som får velfortjent mye skryt, men at det er mest i ord. Det ikke andre arbeidsgrupper ville ikke funnet seg i de arbeidsvilkårene deres.

– Vi må bare huske den følelsen vi sitter med nå, og ikke gjøre som enkelte gjør med krigsveteranene når de har kjempet krigen for dem. Å la de gå i glemmeboka, sier han.

For ordens skyld: Roar Halten jobbet i NRK Møre og Romsdal frem til februar i år. Nå jobber han i Kristiansund og Nordmøre Turistforening.