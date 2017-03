Homo-øl skapte furore!

De to kokkene er på farten med et nytt øl som ble lansert før helga. På Kvinnedagen 8. mars fikk de mye publisitet i TV2 rundt det nye lette ølet for homser og kvinnfolk.

Lokale produkt i vinden

De to er innom NRK på vei til Smøla hvor de skal møte gruppa for gårdsmatmerket «Hanen». Latteren sitter lett hos bryggerimester Torstein Hatlevik. Han driver til daglig det historiske hotellet Haaheim Gard på Tysnes i Hordaland. Nå er han på turné med kollega Nils Nesje som også er kokk.

– Dette er ølet for homofile og kvinnfolk, ler Hatlevik. Han er selv homofil og bruker mye selvironi for å skape aksept. Før helga fikk han pisk fra folk i Oslo som mente alle utenfor Ring 3 er bønder og ideoter.

Torstein Hatlevik elsker å bruke selvironi for å tale homsesak og lokalmat Foto: Marte Rommetveit / NRK

I gitte settinger er det greit

Begge mener det i visse sammenhenger er greit å snakke homsesak også i presentasjonen av mat og drikke.

– Vi bare ler, sier de to. Det er humoristisk. Vi ønsker at folk ikke skal le av, men med.

De mener alt som kan skape blest om lokalmatproduktene er bra. De to er blant fire kokker som har dannet «Chef's dinner Norge» og som tidligere har lansert nervekaker for kvinnfolk og homsesirup. I fjor hadde de «fifty shade of pig» en helstekt gris surret i piggtråd.

Det er viktig for oss å stå frem som vi er og være den vi er, sier Hatlevik.