Sting, eller Gordon Matthew Thomas Sumner som er hans egentlige navn, er på plass i Ålesund i forbindelse med konserten på Color Line Stadion.

Det er ventet 12 000 mennesker til konserten tirsdag kveld, og som oppvarmer har han valgt sin egen sønn, Joe Sumner. Og de som hadde møtt opp i tide til oppvarmingskonserten fikk seg en liten overraskelse. På den første sangen stilte far selv opp og spilte sammen med sønnen.

Klokken 20.45 startet hovedkonserten med Sting og stemningen blant publikum ble enda bedre. I striregnet i Ålesund varmet engelskmannen opp de fremmøtte med klassikere som «Englishman in New York» og «Fields of Gold».

Har fulgt Sting i 40 år

SUPERFANS: Lydia di Corato og Paola Gatti har dratt helt fra Milano for å se Sting i Ålesund. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Blant dem som har tatt turen til konserten er Lydia di Corato og Paola Gatti. De to italienske damene er store tilhengere av Sting og har dratt helt fra Milano til Ålesund for å få med seg konserten.

– Jeg har fulgt han i rundt 40 år, forteller di Corato.

Hvorfor det?

– Jeg har aldri funnet et annet musikalsk geni som han. Han er den beste, konstaterer hun.

– Han er lydsporet til livet vårt. Jeg føler meg alltid bedre når jeg hører på Sting, men vi ble litt overrasket over været, ler Gatti.

Varmet opp i kulden

Før de forventningsfulle slapp inn portene, hadde superstjernen lydsjekk.

– Oh my God, it's so cold here, utbrøt Sting ikke lenge etter at sjekken var i gang.

Det er ti grader og høljeregn i Ålesund tirsdag. Sting ba om en stor varmelampe, men var tilsynelatende i godt humør og spøket med konsertcrewet på gebrokkent norsk før konsertstart.

– Kjør kollektivt

Statens vegvesen har lagt en plan for hvordan de skal håndtere trafikken i Ålesund tirsdag, og har vært ute og oppfordret folk til å kjøre kollektivt til konserten. Arrangøren av konserten, Momentium, har oppfordret folk til det samme.

Det er flere tunneler under oppussing i Ålesund, og de har derfor bestemt seg for å åpne to av de i forbindelse med Sting-konserten. Moa-tunnelen og Blindheimstunnelen er åpnet, mens Hatlaåstunnelen fremdeles holdes stengt.

Det har likevel vært lange køer i området i timene før konserten.