Sting: – Første gang jeg er nord for polarsirkelen

Verdensstjernen landet lørdag ettermiddag i et grått og regntungt Bodø. Men han har ikke latt seg påvikre av været. Konserten i Bodø er en av mange på en svært omfattende verdensturné, som startet i februar.

– Jeg prøver alltid å få med meg mest mulig av kulturen og naturen når jeg er ute og reiser. Dette er første gang jeg er nord for polarsirkelen. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme hit, men jeg er veldig glad for å være her.

– Hvordan endte du opp i Bodø?

– En venn av meg spurte om jeg noen gang hadde tenkt tanken på å spille i Bodø. Jeg svarte nei, men spurte hvordan det er der. Han fortalte at det var veldig vakkert og at jeg burde forsøke.

I går var han og bandet ute på RIB-tur i skjærgården utenfor Bodø og spiste middag på en av øyene.

Spent konsertarrangør

Konsertarrangør Gøran Aamodt i Parken Live gleder seg stort til kveldens konsert.

– Sting har ikke vært så langt nord før. Derfor kommer han lørdag ettermiddag. Han er veldig fascinert av fenomenet midnattssol og har en drøm om å få oppleve den, sa konsertarrangør Gøran Aamodt i Parken Live i NRK Nordland sin ettermiddagssending fredag.

– Sting ønsker å oppleve nordnorsk natur, sier konsertarrangør Gøran Aamodt i Parken Live. I går var artisten på RIB-tur i Saltstraumen. Foto: Tone Gullaksen

10 000 billetter er solgt og dette er den største enkeltkonserten i Nordlandshallen noen gang.

– Den største utfordringa er hvis folk kommer samtidig. Vi har åtte doble innganger til hallen. Vi lager en gedigen 30 meters portal som folk må igjennom, sier Aamodt.

Fokuset på sikkerhet er høyt og alle som skal på konserten sjekkes.

– Derfor har vi sagt at vi ikke godtar vesker og større sekker fordi det tar så mye tid å sjekke.

Sting går på scenen klokka 21. Dette er første konsert i Norge på en lang turné. Tirsdag står han på scenen i Ålesund og onsdag er han i Bergen. I september står Oslo og Stavanger for tur.