Hengte opp banner med hets etter at fotballspiller skiftet klubb

Mandag ble det klart at Stabæk-spiller Ola Brynhildsen skal spille for Molde fra juli av. Det melder Molde fotballklubb på sine nettsider. Molde-trener Erling Moe sier at de er glade for at de nå har en avtale i boks, og at Brynhildsen vil passe godt inn i stallen.

Molde-trener Erling Moe sier at de har jobbet siden desember 2018 med å signere Brynhildsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Ola kan komme inn å gjøre en innvirkning fra dag en, målscorer, sjanseskaper og hurtig. Så skal vi være med å videreutvikle han til neste nivå, sier Moe.

Spilleren selv sier at han gleder seg til å spille for klubben.

– Det blir stort. Jeg gleder meg til å møte gutta og vi kommer til å ta Eliteserien med storm i år også, sier han.

Fra juli av blir Ola Brynhildsen å se i MFK-drakt. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

– Ikke overrasket

Men det er ikke alle som er like fornøyd med overgangen. For i løpet av helga har et banner med hets blitt hengt opp utenfor huset til moren til Brynhildsen. På banneret står det «her bor en judas».

Ifølge Budstikka, som omtalte saken først, skal banneret være hengt opp av personer fra Ultras-miljøet rundt Stabæk. Det er en gruppering av supportere som ikke er medlemmer av den offisielle supporterklubben. Bjørnar Posse Sandboe, som leder den offisielle supporterklubben, Stabæk Support, sier til Budstikka at han ikke er overrasket over banneret.

Bjørnar Posse Sandboe er leder av den offisielle supporterklubben til Stabæk. Foto: Privat

– Han er fostret opp gjennom Stabæks akademi, og fått muligheter via elitelaget. Han har fått støtte hele veien. Når han velger å utsette kontraktsforhandlingene gang på gang, før han så stikker gratis til Molde, da må han forvente at det blir reaksjoner, sier Sandboe til avisa.

Til NRK sier han at banneret symboliserer en del berettiget sinne hos folk.

– Styret forstår at mange medlemmer føler dette. Det er nok ikke alle som ville brukt samme ordlyden, men sånn er det. Vi har folk hos oss som er enige og uenige – men de vil det beste for Stabæk, sier Sandboe.

Tar avstand

Daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, sier til Budstikka at klubben tar avstand fra denne typen markeringer.

– Det er å dra det altfor langt. Vi er skuffet over at en sånn reaksjon kommer mot en spiller, sier Tunold.

Brynhildsen har i en tekstmelding til Nettavisen omtalt banneret som «guttestreker». Til NTB sier 21-åringen at han ikke vil kommentere saken ytterligere.