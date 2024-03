Helt siden Stabæk motvillig måtte flytte tilbake til nedslitte Nadderud i 2012, etter bare to sesonger i Telenor Arena på Fornebu, har en ny stadion vært et tema.

Nå er planene for nye Nadderud idrettspark klare. Kommunen skal ta regningen.

Men prislappen på 997 millioner kroner får flere til å steile.

DRØMMEN: Den nye hovedtribunen, slik arkitektene tenker seg den. Illustrasjon: HILLE MELBYE ARKITEKTER/STEFAN EKBERG ARKITEKTER for Bærum kommune

Politikerne i Bærums formannskap skulle tatt stilling til milliardprosjektet 13. mars.

Men Høyre, største parti i kommunen med god margin, utsatte saken. De krever flere svar før de bestemmer seg.

– Vi venter enda på svar på flere spørsmål som er sendt kommunedirektøren, skrev varaordfører Haakon Kvenna Veum (H) i en e-post til NRK.

Høyre vil derfor ikke ta stilling til planene før på et gruppemøte mandag, to dager før kommunestyret møtes for å behandle saken.

BLIR STÅENDE: Kunstgressbanen på dagens Nadderud stadion skal bli værende, som bane for barne- og ungdomslag. Men friidrettsbanen rundt skal fjernes. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Argumentet for er at vi vil få en god idrettspark med kvaliteter for hele kommunen. Vi vurderer nå hvordan vi kan levere på et anlegg med kvalitetene vi ønsker og samtidig få kostnadene ned, skriver Veum.

Det er foreslått en stor skatepark, breddeidrettsgarderober, treningsbaner, parkområde, turveier, ny Nadderud stadion og oppgradering av flomveier.

Er det riktig å bruke én milliard kroner på en ny eliteseriestadion? Ja, det er jo fotball! Nei, det blir for dyrt. Ja til slanket fotballbane OG ny turnhall Vis resultat

For elitefotballen

Nye Nadderud stadion, med plass til 8001 tilskuere, blir et fotballanlegg for Stabæk fotballs topplag.

Bare fra desember til slutten av januar økte den anslåtte prisen fra 790 til 997 millioner kroner.

– Vi liker jo ikke det, sier Espen Moe, styreleder Stabæk Fotball.

HÅPER: Styreleder Espen Moe i Stabæk Fotball har jobbet med å få klubben en ny stadion siden han startet i jobben 2013. Nå håper han kommunen går for planen som er lagt fram. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det var jo en litt mer spiselig sum for to år siden, 200 millioner lavere.

– Men planene har jo ikke endra seg. Det som har skjedd, er jo Ukraina-krig, uro i verden og så videre, som har gjort at man har fått en formidabel prisvekst.

Moe viser NRK rundt på dagens anlegg. Han peker mot Oslo international school, et godt steinkast sør for dagens stadion.

– Så skal det være et fint torg her, hvor folk kan møtes. Kanskje med en kafé på hjørnet. Sitteplasser, lekeapparat og så videre. Vårt ønske er at det skal være liv rundt stadion hele tiden, sier styrelederen.

Nadderud idrettspark Ekspander/minimer faktaboks Nadderud idrettspark er et av Bærums to store idrettsområder (det andre er Rud/Hauger). Kommunen planlegger en total oppussing av anlegget: bygging av nytt stadion for toppfotball i Bærum

den gamle hovedtribuen skal etter hvert rives

arenaen skal være tilrettelagt for elitefotball i tråd med kravene fra Norges Fotballforbund og det europeiske fotballforbundet (UEFA)

plass til 8 000 tilskuere

tribuner på fire sider

I tillegg til fotballstadion skal det bygges tennishall, skatepark og et område for uorganisert idrett

prislapp nærmere 1 milliard kroner (997 millioner) (Kilde: Bærum kommune)

Breddeidretten mangler anlegg

Andre synes anlegget blir for dyrt.

En av dem er Thilde Marie Børsum, gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Bærum.

KRITISK: Thilde Marie Børsum i Bærum Arbeiderparti mener planene på Nadderud er for dyre. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Den siste budsjettsprekken var 220 millioner kroner bare fra desember til januar.

– Da er det på tide at man stopper opp og tenker over hva vi egentlig skal bygge, sier hun.

– Breddeidretten i Bærum mangler anlegg til både å trene og spille på. Og vi ser jo at denne store budsjettoverskridelsen begynner å gå utover andre investeringer i kommunen, sier Børsum.

Bærum idrettsråd ønsker en mer nøktern løsning. De frykter at Nadderud idrettspark vil sluke penger som kunne gått til breddeidretten og peker på:

turnhall

anlegg for squash, fekting, padel, skyting og kampsport

bandyhall

– Vi er en kommune med den høyeste aktiviteten i Norge, påpeker de i et brev til politikerne.

SKAL RIVES: Hovedtribunen på gamle Nadderud skal rives. Foto: Bård Nafstad / NRK

Trener på åtte steder

– Vi trener på fem forskjellige barneskoler og tre forskjellige idrettshaller i Bærum.

Det forteller daglig leder Brenda Garbin i Stabekk turnforening, mens det spretter unge turnere på mattene bak henne.

– Det betyr at vi må ha mer utstyr. Vi må ha flere trenere, og vi får ikke noen sammensveiset klubb med alle medlemmer, sier hun.

17 år gamle Stine Guro Holtan Haugerud synes det er slitsomt å ha flere steder å gå til.

– Og det med å rydde inn og ut ting for hver gang du kommer, er jo litt styr. Det hadde vært veldig greit hvis det var en fast turnhall.

Alle må ta i et tak for å rydde hallen etter trening. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Både Garbin og Gry-Anette Berge Haanes, som er daglig leder Snarøya Gymnastikk- og turnforening, mener det viktigste for dem er å få en stor turnhall i Bærum.

– Vi synes vi har vært litt stebarn i mange år, så kanskje det er vår tur til å komme i en hall der alt utstyr er ute og vi kan få bruke den treningstiden vi har fått tildelt, sier Haanes.