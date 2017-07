Hegerberg vil ikke snakke om norske medaljer

Norge innehar 11.-plassen på verdensrankingen før det kommende europamesterskapet. Onsdag samlet Martin Sjögrens jenter seg i hovedstaden, med kun terping av de siste detaljene før mesterskapet for øyet.

– Det er spennende. Hvert mesterskap er spennende. Det er litt kribling, for vi vet ikke helt hva vi møter. Vi er nødt til å være realistiske, for vi er ikke topp ti i verden for eksempel. Og derfor er man nødt til å være offensiv i hodet og tenke at forberedelsene har vært gode, slik at når vi starter så er vi i gang, sier Hegerberg til NTB.

– Men det blir knalltøft. Når det snakkes om medaljer og sånn i mediene synes jeg at folk må se veldig realistisk på det. Vi er ikke innenfor topp ti i verden, og da må man heller tenke på hvordan man skal komme seg dit før man snakker om medaljer. Det handler om å kvalifisere seg fra gruppa, og så blir det kamp for kamp, fortsetter spissen.

Fra ungjente til profil

Sist gang Norge spilte EM var Hegerberg 18 år. Hun markerte seg blant annet med en perlescoring mot Spania i kvartfinalen, men til dette mesterskapet er hun for alvor en av profilene.

– Det er spennende. Det samme er laget. Jeg har vært med på EM og VM før, og dette er en ny mulighet til å prestere godt. Og så er det alltid artig å delta i mesterskap for landet ditt. Jeg er spent og gleder meg bare, egentlig.

Ada Hegerberg bidro sterkt til at Lyon tok tre trofeer, inkludert seier i mesterligaen, denne sesongen. 21-åringen ble også toppscorer i den franske ligaen med 20 fulltreffere. I august i fjor ble Lyon-proffen kåret til årets fotballspiller i Europa av Det europeiske fotballforbundet (UEFA), og i slutten av mai i år fikk hun prisen som årets kvinnelige fotballspiller for 2017 av den britiske TV-giganten BBC.

Sunndalingen er Norges største stjerne, men føler ikke på presset før mesterskapet i Nederland.

Fullsatt åpningskamp

– Presset lever jeg med hver dag fra meg selv, så det er ikke noe spesielt. Jeg kan ikke tenke på at jeg er kåret til Europas beste hver dag heller, selv om jeg tenker det iblant. Det å spille på store arenaer og spille for noe nytt hele tiden er det som er artig. Det er derfor jeg driver med det her. Jeg vil alltid jage det å bli bedre.

Første sjanse til å vise seg fram får hun mot vertsnasjonen Nederland allerede i åpningskampen 16. juli. Billettene er for lengst revet bort.

– Det er helt fantastisk. Det at vi får spille den kampen er helt rått. Det er perfekt for oss. Nå skal ikke jeg snakke for stort her, men det å ha et sånt publikum mot vertslandet tror jeg bare er en god utfordring.