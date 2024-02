Heime, ståande framme på hylla, har landslagsdebutant Signe Gaupset eit par signerte fotballsko. Signaturen tilhøyrer Ada Stolsmo Hegerberg.

Eit gammalt bilete av Gaupset og Hegerberg er grunnen til at stjerneskotet fekk skoa for eitt år sidan.

SIGNATUREN TIL IDOLET: Den signerte Hegerberg-skoen Gaupset har heime på hylla. Foto: Erlend Havsgård Martinsen

No er 18- og 28-åringen teke ut på landslaget saman for aller fyrste gong, åtte år etter at deira første møte blei foreviga.

– Eg ser ikkje på meg sjølv som så mykje eldre enn Signe. Eg kjenner eg framleis er i ein ganske ung alder, seier Hegerberg om biletet i dag.

Ho legg til:

– Men det er vittig.

Under landslagssamlinga viste NRK videoen av Gaupset som fortel om skoa til Hegerberg:

Hegerberg-krav til Gaupset

Dei møtte kvarandre i gruppespelet i meisterligaen i desember då Brann målte krefter med verdsstjernene i Lyon.

Tre minutt på overtid i heimekampen dukka nettopp Gaupset opp og sikra poeng med si 2-2-skåring.

– Eg sa til ho at ho måtte bli tatt ut på landslaget slik at eg skulle få helse på ho, ler Hegerberg.

For at 18-åringen skal få nokon nye sko vil Hegerberg ha noko tilbake.

– Ho får ikkje eit par til med det første. Nokre målgivande pasningar så skal ho få eit par til, smiler Hegerberg.

RÅD TIL GAUPSET: Hegerberg skåra mot Brann i meisterligaen. Ho rår Gaupset til å senke skuldrene på den første landslagssamlinga til 18-åringen. Foto: NTB

– Ja, det er på sin plass. Ho har vore snill og gitt eit par signerte sko. Det er på sin plass at ho får noko tilbake for det. Ho skal få nokre målgivande pasningar, svarer Gaupset med eit smil.

Dei målgivande pasningane frå Gaupset til Hegerberg må nok vente litt. Dersom 18-åringen får debuten med flagget på brystet mot Kroatia er det nokon andre ho må servere.

Difor er nasjonsligaen viktig for Noreg Ekspander/minimer faktaboks Nasjonsligaen er svært viktig for Noreg, ettersom det legg grunnlaget for den «vanlege» EM-kvalifiseringa til EM-sluttspelet i 2025. Akkurat no er Noreg på nivå A, som består av fire grupper, men dei står i fare for å rykke ned til nivå B. Etter dei seks gruppespelkampane enda Noreg som nummer tre i gruppe 2. Fjerdeplassen frå nivå A og B rykker direkte ned til høvesvis nivå B og C, mens gruppetrearen – altså Noreg – må spele playoff mot gruppetoaren i nivået under i mars 2024. Der møter Noreg Kroatia. Gruppene til den vanlege EM-kvalifiseringa neste år vil ikkje bli trekt, men baserer seg på nasjonsligaen i år. Dersom Noreg rykker ned til nivå B i nasjonsligaen vil vegen til EM-sluttspillet i 2025 bli langt meir utfordrande samanlikna med EM-vegen frå nivå A. Åtte nasjonar går direkte til EM i 2025, i tillegg til vertsnasjon Sveits: Alle fire gruppevinnarane frå nivå A, samt gruppetoarane frå nivå A går direkte til EM. Tredje- og fjerdeplassen frå nivå A møter de fem gruppevinnarane frå nivå C, samt dei tre beste gruppetoarane frå nivå C. Totalt åtte kampar der dei åtte vinnarane går vidare til ein avgjerande EM-playoff. Ingen frå nivå B går direkte til EM. Gruppevinnarane frå nivå B og de to beste gruppetoarane frå nivå B møter dei to dårlegaste gruppetoarane frå nivå B og gruppetrearane frå nivå B. Her går dei seks vinnarane vidare til den avgjerande playoffen. I den avgjerande EM-playoffen vil det totalt vere 14 nasjonar der dei sju vinnarane er kvalifisert til EM-sluttspelet i 2025.

– Ei moglegheit for Signe

Med både Ada Stolsmo Hegerberg og Caroline Graham Hansen utilgjengelege til returoppgjeret mot Kroatia i Stavanger blir Grainger tvungen til å gjere endringar.

Gaupset sat på benken i 3-0-sigeren over Kroatia, men med skadane og faktum at Noreg har fått eit godt utgangspunkt, aukar sjansane for at landslagsdebuten kjem tysdag.

ROS: Landslagssjef Gemma Grainger kjem med mange kompliment i retning Gaupset. Foto: NTB

– Denne kampen er ei moglegheit for Signe og for dei andre spelarane, seier Grainger.

På pressekonferansen før tysdagens kamp mot Kroatia roste landslagssjefen 18-åringen for å vere uredd. Ein eigenskap ho allereie har sett på trening.

– Signe er fryktlaus når ho spelar for Brann. Vi vil at ho skal vere det her også. Vi vil at ho skal vere seg sjølv. Når ho spelar som seg sjølv er ho fri. Og det har vi sett under denne samlinga, seier briten.

Blei skjerma

Før sigeren mot Kroatia fredag blei Brann-spelar Signe Gaupset skjerma frå pressa. Etter kampen sa ho det har vore herleg å kunne fokusere på det viktige.

SMILER PÅ SAMLING: Gaupset på trening i Stavanger måndag. Foto: NTB

– Eg har eigentleg ikkje tenkt så mykje på det. Trenarar og støtteapparat har teke seg av det. Men det har vore fint å kunne konsentrere seg om fotball og vere på samling, seier Gaupset.

Før kampen svara landslagssjefen Gemma Grainger på spørsmål om kvifor 18-åringen blei skjerma. Ho seier det var av naturlege grunnar.

– Det er viktig at ho skal finne seg til rette her og kjenne seg komfortabel. Det er viktig at ho kan fokusere på trening og bli kjent med miljøet her.