Haram får bli egen kommune igjen

Haram får skille seg fra Ålesund og bli egen kommune igjen. Det har Stortinget nettopp vedtatt. Høyre, Venstre og Kjell Inge Ropstad fra KrF stemte mot. Haram ble tvangssammenslått i 2017, men i en folkeavstemninga stemte 71,7 prosent for løsrivelse fra Ålesund. Kommunestyret i Ålesund ville beholde to av kretsene, men regjeringa bestemte at hele gamle Haram skulle få gjenomstå som egen kommune.