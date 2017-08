Har du fått denne meldingen? – Ikke klikk på den

En skadevare distribuert via meldingstjenesten "Messenger" herjer nå på Facebook. Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Sender meldinger til vennene dine

Søppelmeldingen inneholder fornavnet til mottakeren og et smilefjes, samt lenke til en video. Lenken går til en ekstern nettside og det er uvisst hvilke konsekvenser det kan ha å trykke på den, men i prinsippet kan det å besøke en nettside være nok til at svindlerne kan ta over kontrollen av PC-en din.

Dette er det som møter deg hvis du trykker på lenken i meldingen. Foto: Skjermdump / Datahjelperne

Ved å trykke på lenken i meldingen, kommer du videre til en nettside hvor du blir lovet å se et filmklipp. Klikker du på videoelementet blir du igjen sendt videre til en falsk Youtube-side.

Ved å klikke deg inn på videoen får du spørsmål om å legge til programtillegget "VabKi" i nettleseren din. Gjør du det, kan viruset få tilgang til Facebook-profilen din. Foto: Skjermdump / Datahjelperne

Her blir du bedt om å installere et programtillegg i nettleseren Google Chrome. Godtar du dette tillegget får skaperne av viruset tilgang til Facebook-profilen din og meldingen bli spredd videre til nettverket ditt.

– Klassisk svindel

IT-konsulent ved Datahjelperne, Jørund Heimholt, forteller at det å bli sendt videre til flere andre nettsider før du kommer frem til den endelige siden, er et svært vanlig tegn på svindel.

IT-konsulent i Datahjelperne sier dette er et problem rammede kan ordne opp i på egen hånd. Foto: Datahjelperne

– Vanligvis kommer du direkte til nettstedet ved å trykke på lenken, men her må du gjennom flere ledd før du kommer til den faktiske nettsiden. Det er et klassisk eksempel på svindel.

Skadevaren legger til et programtillegg i nettleseren Chrome, og dette må fjernes for at viruset kan forsvinne. Du må også bytte passord på Facebook-kontoen din så raskt som mulig dersom du har blitt rammet.

Slik fjerner du problemet Ekspandér faktaboks Dette fjerner du ved å fjerne programtilleget i google Chrome. Instillinger -> Flere verktøy -> Utvidelser. Fjern den utvidelsen du nettopp installerte.

Virker ikke det så må du tilbakestille Google Chrome. Gå på instillinger -> Avansert -> Tilbakstill. PS. Har du Google-konto synkornisert mister du ikke bokmerker. Hvis du ikke har synkronsiert konto så går de tapt.

Har du fått dette skadeverket må du bytte passord på Facebook så fort som mulig.

Vær kritisk til å installere alt venner sender deg. Du risikerer å utsette deg for tyveri av konto og identitetstyveri.

Bytt passord

Dette er et problem du kan få bukt med uten bruk av antivirusprogram, og det klassifiseres derfor ikke som et virus, men en såkalt skadevare, sier Heimholt. Selv om det ikke er et virus, er ikke programtillegget risikofritt.

– Svindlerne får tilgang til Facebook-profilen din og kan sende meldinger på dine vegne. Informasjonen de får tak i kan også brukes til videresalg, så det er viktig at du fjerner programtillegget i nettleseren og bytter passord på Facebook-kontoen din så fort som mulig, råder Heimholt.

Et ekstra sikkerhetsnett er å aktivere såkalt "to trinns-sikring". Det vil si at du får spørsmål via for eksempel SMS om du vil godkjenne enheten hver gang du logger deg på Facebook fra en ny enhet.

– Da vil dette spørsmålet om godkjenning komme opp på telefonen din, og svindlerne vil rett og slett møte døra, sier IT-konsulenten.