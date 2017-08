Grøvdal tror hun kunne utfordret langrennseliten

Bjerkeli måtte presses litt før hun avga svaret på NTBs spørsmål under pressetreffet foran torsdagens kvalifisering på 5000 meter i friidretts-VM.

27-åringen gikk på NTGs skigymnas og satset aktivt på langrenn til hun var 20 år.

– Da valgte jeg det bort til fordel for friidrett. Jeg vil si at jeg var en habil langrennsløper.

Spørsmålet hun fikk var som følger:

– Hvis du hadde trent på langrenn i en tre-fire måneder før et NM, hvilket nummer tror du at du kunne ha blitt på en 10-kilometer?

– Jeg måtte jo ha hatt litt trening og tatt opp igjen teknikk, men tre-fire måneder er jo litt tid faktisk. Dette er alltid vanskelig å si. Jeg går langrenn i skadeperioder, det er blitt litt mindre i de siste årene siden jeg har vært en del i utlandet.

– Men hadde jeg gått inn for det og gjort det arbeidet som trengs, det måtte ha vært på tremila, eller en hard 10- eller 15-kilometer, da tror jeg at jeg kunne ha hevdet meg topp-3, konkluderte romsdalsjenta ærlig og redelig.

Gode gener

Sølvvinneren fra VM-sprinten i 2003, Håvard Bjerkeli, er søskenbarn til Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Langrennsgenene hennes er det ingenting å si på. Hun er søskenbarn med blant andre Håvard Bjerkeli, og han tok i 2003 sølv på VM-sprinten i langrenn i Val di Fiemme. Samme år ble han også norsk mester.

I mars kom den tidligere aktive friidrettsmannen Øystein Sylta inn som en av trenerne til Grøvdal. Treneren som selv har to gull og en rekke andre NM-medaljer på ulike løpsdistanser, er overbevist om at eleven kunne ha blitt en svært så habil langrennsløper.

– Jeg tror at hun kunne ha nådd verdenstoppen i langrenn i løpet av en to-tre sesonger. Skal du bli god i langrenn må du ha utholdenhet, teknikk og styrke, og så må du ha godt utstyr.

Verdenstoppen

Trener Øystein Sylta har selv en rekke NM-medaljer fra langdistanseløp. Foto: Privat

– Utholdenheten har hun, og styrken har hun også inne. Styrke måtte hun ha trent mer på, og bra utstyr måtte hun ha fått. Med alt det på plass er jeg sikker på at hun kunne ha nådd verdenstoppen.

– Hun hadde tenkt å stille på tremila i NM i langrenn for ikke så lenge siden, men så ble det ikke noe av det, sier Sylta til NTB.

Sylta er Olympiatoppens fagansvarlig for utholdenhetstrening i Kristiansand. Han disputerte tidligere i år for doktorgraden ved universitet i Agder med en avhandling om utholdenhetstrening for toppidrettsutøvere. I forbindelse med den jobben fulgte han også i perioder toppene i norsk langrenn under trening.