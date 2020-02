Frykter maratonmøter i landets største kommunestyre

I det siste kommunestyremøtet før jul ble det behandlet 55 saker, og møtet varte i et halvt døgn. I det første møtet etter nyttår som var torsdag i forrige uke, satt politikerne i nærmere sju og en halv time. Mange tok ordet og flere innlegg var lange.

– Vi kan ikke fortsette med slike maratonmøter. Jeg har god kondis, men det er krevende når møtene blir så lange, sier Randi Frisvoll (KrF).

Vil begrense taletida

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) vil innføre begrenset taletid i kommunestyret i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

Nå vil ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) innføre begrenset taletid i kommunestyret. Hun har bedt adminsitrasjonen legge frem en sak om dette til neste møte i kommunestyret.

Det var Sunnmørsposten som omtalte saken først.

– Vi er nødt til å regulere taletida for å komme i havn med møtene. De fleste får sagt sitt i løpet av tre minutter, men vi må være fleksible. I noen saker kan det for eksempel være behov for at en hovedutvalgsleder får utvidet taletid, sier Aurdal.

Ordføreren får støtte fra flere politikere. Kirsti Dale (Sp) mener det er helt på sin plass å innføre begrenset taletid.

– Det er helt topp å få begrenset taletid. Det er for mange som går opp på talerstolen bare for å snakke uten at det tilfører saken noe. Det blir så kjedelig synes jeg.

Største kommunestyret i landet

Valgforsker Johannes Bergh. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Ingen annen kommune i landet har så mange kommunestyrerepresentanter som Ålesund. I alt 77 politikere har plass i kommunestyret. Valgforsker Johannes Bergh mener det er uvanlig høyt.

– Det høres veldig mye ut. Det gir en bred representasjon, men kan gjøre det vanskeligere å få gjennomført politikk fordi det er så mange som skal være med.

Flere setter lange møter og lange debatter i sammenheng med det høye antallet politikere i kommunestyret. Hans Kjetil Knudsen (Ålesundslista) mener det er alt for høyt.

– Det er tullete at Ålesund skal ha landets største kommunestyre. Det skaper et skinndemokrati. Vi vil foreslå at antall politikere blir redusert fra og med neste periode og regner med at det blir et fellesforslag der flere partier er med.

Her er kommunene med flest politikere i kommunestyret Ekspandér faktaboks Ålesund: 77

Kristiansand: 71

Bergen: 67

Trondheim: 67

Stavanger: 67

Oslo: 59

Molde: 59

Drammen: 57

Lillestrøm: 55

Asker: 55

Skien: 53

Fredrikstad: 53

Bærum: 51

Orkland: 51

Moss: 49

Haugesund: 49

Sandnes: 49

Porsgrunn: 49

Tønsberg: 49

Steinkjer: 47

Alver: 47

Lillehammer: 47

Lørenskog: 47

Nordre Follo: 47

Øygarden: 45

Sunnfjord: 45

Karmøy: 45

Senja: 45

Indre Østfold: 45

Sandefjord: 45

Ullensaker: 45

Kristiansund: 45 Kilde: valg.no

Vi trolig kutte antall politikere

Mye tyder på at det blir færre politikere i kommunestyret i Ålesund etter denne fire års perioden.

– Det er for mange representanter i kommunestyret. Det er behov for å kutte. Dette må avgjøres før neste valg, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

– Jeg ser ikke behovet for at Ålesund med rundt 65000 innbyggere skal ha et større kommunestyre enn Oslo. KOmmer det forslag om kutt så vil jeg støtte det, sier Jassica Gärtner (H).

Kirsti Dale (Sp) mener Ålesund bør fortsette med 77 i kommunestyret. Foto: Trond Vestre / NRK

Men det er Kirsti Dale (Sp) helt uenig i. Hun vil kjempe for å beholde dagens antall politikere i kommunestyret.

– Det er flott at vi har 77 kommunestyrepresentanter. Det er et spørsmål om lokaldemokrati fordi det gir god representasjon for alle kommunene.