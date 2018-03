Fryktar for nye rovdyrangrep

Norddal kommune ber om hjelp frå Miljødirektoratet etter at det ikkje blei felt jerv under jakta i februar. Bøndene i Eidsdal er fortvilte over at dei ikkje klarer å redusere talet på jerv, som har tatt mykje sau dei siste åra. Nokre har slutta med sau, medan andre planlegg avvikling, seier næringssjef Toralv Klokkehaug. Miljødirektoratet vurderer behovet for å ta ut jerveynglingar fortløpande, men vektlegg at det i år er færre ynglingar enn i fjor, noko som gjer at lista for slike uttak er høgare enn tidlegare.