Det stadfesta fylkesleiar i Frp, Frank Sve, overfor NRK.

Førre tysdag kom nyheita om at Tove-Lise Torve (Ap) ville bli fylkesordførar med støtte frå Frp, Miljøpartiet dei Grøne, Nordmørslista, Sunnmørslista, Uavhengig valliste for Sunnmøre og Pensjonistpartiet.

Men finteljing av stemmer viste derimot at avtalen ikkje fekk fleirtal likevel fordi pensjonistpartiet mista eit mandat til SV i fylkestinget. Det valtekniske samarbeidet hadde då 23 mandat og måtte ha 24 for å ha fleirtal i fylkestinget.

Det blei venta at SV og Raudt ville stemme blankt og at Torve dermed ville bli ny fylkesordførar.

– No har vi fått beskjed om at det ikkje kjem til å skje. Dermed er ikkje vi sikra dei verva som vi var førespegla i avtalen. Dermed går vi ut av avtalen ettersom føresetnadane i avtalen ikkje gjeld lenger, seier Sve.

Sve seier at Frp kunne risikere å miste ein plass i fylkesutvalet, i tillegg til leiarposisjonen i samferdselsutvalet.

– Det er heilt uaktuelt for oss om leiarposisjonen i samferdselsutvalet skulle ryke, seier han.

Dermed er det igjen uklart kven som får fylkesordførarvervet i Møre og Romsdal.

Tove-Lise Torve frå Arbeidarpartiet (til venstre) og Frank Sve frå Framstegspartiet (til høgre) på valnatta. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ville ikkje støtte Frp

Det har vore mykje dramatikk rundt fylkesordførarvervet i Møre og Romsdal. Arbeidarpartiet og Senterpartiet møtast først til diskusjonar etter valet, men braut forhandlingane.

Yvonne Wold (SV). Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Så gjekk Høgre ut og nærmast erklærte at Senterpartiet ville få det øvste leiarvervet i Møre og Romsdal, med støtte frå KrF og Venstre. Det likte Ap og Frp dårleg og fekk med seg fem andre lister til å kuppe makta.

Før helga blei det klart at SV kom til å stemme blankt dersom Arbeidarpartiet og Senterpartiet ikkje kom tilbake til forhandlingsbordet i fylkestinget. Yvonne Wold i SV meinte at det først og fremst var Ap sitt ansvar å få i gang nye forhandlingar på raud-grøn side.

SV ville stemme blankt fordi partiet verken ville stemme på ein Høgre-sentrum allianse eller ein allianse der Frp var med. Wold gjekk også ut og sa at dei ikkje ville vere med på å bidra til at Frp, som var ein del av det valtekniske samarbeidet, ville få posisjonar i fylkestinget.

– Tilbake til forhandlingsbordet

Fylkesordførarkandidat Tove-Lise Torve (Ap) seier at dei no går tilbake til forhandlingsbordet med dei raud-grøne. Ho er ikkje er overraska over at Frp hoppa av den valtekniske avtalen, ettersom den ikkje lenger hadde fleirtal.

– No håper vi å finne tilbake til dei forhandlingane vi hadde valnatta, der vi hadde kome langt.

Torve beskriv den siste veka som ein «thriller».

– Det har nesten vore rart å vere ein del av eit slikt politisk spel. men vi håper at vi no kan finne ei god løysing.

– Viktig å få ro

Kristin Sørheim (Sp) seier at det ikkje er bra for fylket at det har vore så mykje rot rundt konstitueringa av ny fylkesordførar.

Kristin Sørheim (Sp) seier at det ikkje er bra at det har vore så mykje rot rundt fylkesordførarvervet. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Det viktige blir å få ro rundt dette og eit styringsdyktig fleirtal. Det er framleis mogleg, men det blir ikkje betre av at avtalar blir brotne. Vi burde alle ha gitt oss betre tid på valnatta, tenkt gjennom situasjonen og venta på det endelege valresultatet. Då hadde vi kanskje unngått noko av dette, seier ho.

– Kva løysing ser du for deg?

– Det veit eg ikkje. Men det er ikkje aktuelt for Senterpartiet å forhandle med Frp om fylkesordførarvervet, seier Sørheim.