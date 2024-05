Molde vant overlegent på bortebane mot Odd 16. mai.

Etter bare 18 minutter satte kaptein Magnus Wolff Eikrem ballen i mål. Da det hadde gått 31 minutter fikk også Odds Tony Miettinen det røde kortet for hands.

Det førte til et frispark, som Wolff Eikrem i kjent stil putta i nettmaskene. 0-2 til pause, og begge scoringene signert kapteinen til Molde.

– «Happy» med det, sa han til TV 2s reporter i pausen, med et stort smil om munnen.

For Odd sin del var derimot ikke mye smil å spore. Espen Ruud var klar i sin tale:

– Det er katastrofe, hvordan vi forsvarer oss. Henger ikke med og slurver bort ballen. Det er faen ikke greit, sa han til TV 2.

Gikk du glipp av denne?: Forrige helg avskilta russen i Molde Rosenborg-bussen.

Foto: Trond R Teigen / NTB

Målene fortsatte

Også i andreomgang fikk Molde beholde smilet om munnen, i motsetning til Odd.

I det 73. minutt serverte Eirik Hestad en pasning til Mathias Løvik, som fra skrått hold satte ballen i mål. Noen minutter etterpå fikk Molde seg nok et mål, denne gang av Aaron Samuel.

Det ble altså 4-0, og god stemning i Molde-leiren på fotballens festdag.

– Det er en fantastisk følelse. Vi spiller sinnssykt bra i dag, både når vi er 11 mot 11, og 11 mot 10. Vi kontrollerer kampen. Kontrollmessig er dette årsbeste, sier kapteinen til TV 2 etter kampen.

Også Mathias Fjørtoft Løvik er godt fornøyd.

– Vi spiller en bra kamp, og det var jævlig gøy å spille fotball igjen.

Foto: NTB

Politiet etterforsker nå fire voldshendelser som de knytter opp mot «hatoppgjøret» mellom Molde og Rosenborg.

– På grensa til pinlig

Bortebanen i Haugesund ble for tøff for Kristiansund. Til pause var stillinga 0-0, men allerede da var kaptein Dan Peter Ulvestad klar i sin tale:

– Det var på grensa til pinlig. Vi er energiløse, og vi tør ikke. Det virker som vi venter på at Haugesund skal gjøre noe. Det sier seg selv at det blir tøft da, sier han til TV 2s reporter.

Han understrekte at de i andreomgang må opp på alle nivå. Men to minutter etter at andreomgang ble blåst i gang, fikk nordmørslaget seg en kalddusj.

Foto: NTB

Haugesunds Sebastian Tounekti satte ballen i nettet, og gikk opp i en 1-0 ledelse. Og sånn sto det seg.

Kristiansund Ballklubb tapte dermed 1-0 borte mot Haugesund.