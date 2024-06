I slutten av mai ble en ansatt ved en barneskole i Ålesund siktet for overgrep mot en elev.

Politiet sa også at de hadde funnet flere seksualiserte bilder av barn som var slettet hos mannen. De har nå gjort funn som styrker mistanken som den siktede.

– Vi har utvidet siktelsen, slik at den nå også omfatter brudd på straffeloven § 311. Det dreier seg om produksjon av seksualisert video/bilder av barn, opplyser politiadvokat Julie Ulstein ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Bildene eller videoene skal være av elever på skolen der han er ansatt. Foreldrene til de fornærmede skal være informert, ifølge Ulstein.

– Vi etterforsker bredt, men han er siktet for fysisk overgrep mot bare én elev, understreker politiadvokaten.

De jobber nå videre med å gå gjennom digitale beslag.

Politiadvokat Julie Ulstein ved Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Vedgikk ikke straffskyld

Mannen har vært ansatt ved skolen i flere år, og ble varetektsfengslet i fire uker i slutten av mai. Han ble da siktet for overgrep mot et barn under 14 år, etter straffeloven §299.

To av ukene fikk han brev- og besøksforbud, som utgår torsdag, og politiet har ikke planer om å be om forlengelse av det forbudet.

All seksuell omgang med barn under 14 år blir regnet som voldtekt. Det gjelder også enkelte seksuelle handlinger, uavhengig av samtykke eller om det blir brukt vold eller truende atferd.

Etter at siktelsen ble kjent sa mannens advokat til NRK at mannen ikke vedgår straffskyld, og tar saken tungt. De anket varetektsfengslingen til lagmannsretten, men fikk ikke medhold.

NRK har igjen tatt kontakt med mannens forsvarer, som sier at de ikke vil kommentere saken.

Mange bekymrede foreldre tar kontakt

Rektor ved skolen sier at dette fra før av er en tragisk sak, og at det er tøft for både de ansatte og foresatte.

– Vi som skole må prøve å lage et mest mulig trygt skolemiljø. Vi har hatt både kriseteam og helsestasjon til å bidra med ekstra ressurser de siste to ukene.

Rektoren sier at mange foresatte har tatt kontakt, og både etterspør informasjon og er bekymret.

– Mange foreldre har nok spørsmål om hvem dette gjelder og hvilke barn det er, men det er det politiet som tar seg av. Heller ikke skolen vet hvilke foresatte eller barn dette er, sier rektoren og legger til at skolen har et godt samarbeid med både kommunen og politiet.