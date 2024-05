Det oppstod fleire valdshendingar i forkant av det såkalla «hatoppgjeret» mellom Molde og Rosenborg førre helg.

Tidlegare denne veka melde politiet at dei hadde starta etterforsking av i alle fall ei valdshending.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at dei har gått gjennom store mengder videobevis av valdshendingane som fant stad i Molde laurdag 11. mai.

– Etterforskinga er i ei innleiande fase og det står att fleire avhøyr og taktiske og tekniske etterforskingsskritt. Det er hittil oppretta fire saker, og politiet undersøker om det kan ha skjedd fleire valdshendingar, skriv politiet i ei pressemelding torsdag.

Fleire mindreårige fornærma

Ut ifrå den informasjonen politiet har, er to av dei fornærma mindreårige, og det er også mindreårige i direkte nærleik til ein eller fleire av valdshendingane.

Seksjonsleiar for etterretning, førebygging og etterforsking ved Molde politistasjon, Mona Kvernberg. Foto: Mari Aandahl Kippernes / NRK

Ifølge politiet tyder informasjonen dei har på at gjerningspersonane i sakene som dei etterforskar er RBK-supporterar.

– I lys av hendingane i Molde i helga, vil vi gi eit tydeleg signal om at dette ikkje er akseptabelt. No etterforskar vi valdshendingane for å sørge for at handlingane får konsekvensar, seier seksjonsleiar for etterretning, førebygging og etterforsking ved Molde politistasjon, Mona Kvernberg.

Ho seier vidare at dei forventar at fotballmiljøa tek tak i det dei ser på som ei negativ utvikling i enkelte supportermiljø.

– Det kan ikkje vere slik at når det vert arrangert fotballkampar, skal publikum kjenne på frykt for å bli utsett for vald og sjikane, seier Kvernberg.

Politiet håper at etterforskinga kan gi svar på kva og om det var ei foranledning til valdshendingane.

Gjennomførte risikovurdering

Politiet opplyser at dei gjennomførte ei risikovurdering i forkant av kampen mellom Molde og Rosenborg. Denne skal ha vore basert på etterretningsinformasjon og erfaringar frå tidlegare år. Politiet sette så inn ressursar utifrå tilgjengeleg informasjon.

– Politiet har også hatt ein god dialog med fotballklubbane i mange år, og det blei i forkant av kampen gjennomført møte med representantar frå politiet i Molde og Trondheim, MFK, RBK og deira supporter-liaisonar, melder politiet.

I møte skal dei også ha lagt fram sikkerheitstiltak for kampdagen, mellom anna ei fastsett marsrute som unngjekk treffpunkt mellom supporterane i byen, og diskuterte potensielle uønskte hendingar basert på tidlegare erfaringar, både i Molde og i landet elles, skriv dei i pressemeldinga.

– Vi opplevde dialogen som god og at vi hadde eit gjensidig ønske om at arrangementet skulle gå roleg føre seg, seier Kvernberg.

Les også Nazi-banner under hatoppgjøret: – Noe man burde spart seg for