Rasa mot publikum: Seier han høyrde «homofobiske gloser»

I det 88. minutt var det scener ein sjeldan ser på ein fotballbane:

Bodø/Glimt ved Jens Petter Hauge scora 3–2 borte mot Kristiansund, men feira ikkje målet. I staden sto fleire av spelarane i munnhoggeri med KBK-fansen.

Patrick Berg var kanskje den mest aktive i tumultane.

– Ja, det var ein som ropte skjellsord som ikkje bør aksepterast nokon plass i vårt samfunn. Så når ingen rundt seier ifrå, føler eg nokon må seie ifrå, seier Berg.

– Vil du seie kva som blei sagt?

– Ja, vi kan seie det var homofobiske gloser, fortel midtbanegeneralen frå Bodø.

Ein video NRK har fått viser at det blir ropt «jævla homoer».

Jens Petter Hauge har nettopp scora 3-2, men stemninga snur etter stygge tilrop frå tribunen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Er det noko du tenker Kristiansund bør ta affære på?

– Ja, absolutt. Slik kan me ikkje ha det, verken på fotballstadion eller elles i samfunnet.

Skal gå gjennom video

Kristiansund BK tek sjølvsagt avstand frå tilropa som skal ha komme. Dei skal no gå gjennom video dei har blitt tilsendt.

– Det finnast visstnok ein video av ein person som kan identifiserast. Da blir sjølvsagt personen utestengt i eit visst antal kampar, ut frå reglementet me følger, fortel KBKs arrangementsansvarleg, Truls Skar Helland til NRK

Dei skal behandle saka så snart som råd.

– Dette er utruleg kjedeleg, og ein kultur som ikkje skal vere på vår stadion. Det tek også fokuset bort frå ein fantastisk dag med ein fantastisk fotballkamp, seier Helland.

Meistertakter

I kampen i Kristiansund viste Bodø/Glimt seg som fram som den største favoritten til å vinne Eliteserien i år. Nyopprykte KBK kom tilbake to gonger og utlikna, men to minutt før full tid og to minutt på overtid scora dei regjerande meistrane to mål.

20 minutt tidlegare scora Albert Grønbæk 2-1, og tok imot andre meldingar frå KBK-fansen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Dermed blei det 2–4 og soleklar serieleiing for dei gule frå nord.

– Ja, eg vil seie det er meistertakter. Eg er veldig stolt over korleis me responderte etter 2–2 seint i kampen, og veldig nøgd med slutten av kampen, seier Patrick Berg.

Vald i Molde

Den visstnok ufine oppførselen frå tribunen følgde opp ein bråkete fotballhelg i Møre og Romsdal.

Før det såkalla «hatoppgjeret» mellom Molde og Rosenborg i går var det fleire stygge valdshendingar. NRK har fått tilsendt videoar der ein supporter blir sparka ned i bakfrå, av ein visstnok bortesupportar.

– Kven går med finlandshette på kamp? spør ein fotballglad far. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Det er også videoar av fleire maskerte bortesupportarar som bryt ut av politiets oppsette rute og bråkar med heimefansen.

Ein Molde-supporter me har snakka med blei sendt til legevakta etter å ha blitt slått til rett før kampen.

– Eg stod der med ein gut på 12 som fekk dagen øydelagd, fortalde ein far som var vitne til tumultane i Molde sentrum.

– Kven går med finlandshette på kamp?, legg han til.