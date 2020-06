Forsøkte å stikke av fra politiet

Kl. 14.45 kom politiet over en bil i grøfta i Hustadvika, skriver politiet på Twitter. Det var tre personer i bilen og to av dem stakk av fra stedet. Den ene av dem, en kvinne i 30 åra, ble tatt umiddelbart. Den andre, en mann i 20-åra, ble pågrepet etter søk med hund. Det blir tatt blodprøver av begge og politiet mistenker at det er snakk om ruskjøring.