Flystreiken rammer Moldejazz

Den pågående flystreiken i SAS gjør at årets Artist In Residens på Moldejazz, John Zorn, ankommer byen to dager senere enn planlagt. Hans opprinnelige flyrute ble kansellert, skriver Moldejazz i en pressemelding.

Det fører til endringer i programmet på festivalen. Festivalakademiet med praten rundt Zorns liv og kunstneriske virke som skulle vært mandag utsettes imidlertid til senere i uka. Tirsdag vil det bli to forandringer i programmet. Zorns solokonsert Merzsax på Krona utsettes til torsdag og konserten med The New Masada Quartet utsettes to timer til klokken 18.00.

Moldejazz informerer om at billettkjøpere som ikke har mulighet til å gå på konserten på det nye tidspunktet vil få billetten sin refundert. Alle med billett til The New Masada Quartet blir kontaktet av Moldejazz.