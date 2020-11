STANS DOMSTOLSREFORMEN

180 av landets ordførere krever at domstolsreformen stanses og ikke behandles før regjeringen har utredet hva konsekvensene av reformen innebærer for domstolenes ansatte, tilknyttede virksomheter, innbyggerne og kommunene over hele landet.

Samtlige ordførere som har underskrevet, ber Justis- og beredskapsministeren ta inn over seg de lokalpolitiske vedtak mot endringen i domstolstrukturen i første instans, det vil si både for tingretter og jordskifteretter.

Det bekreftes med dette at det ikke er ønsket endring i domstolstrukturen uten at konsekvensene er utredet og klargjort både når det gjelder konsekvenser for rettssøkende publikum, lokalt næringsliv, kommunene, arbeidsplassene i tingrettene- og jordskifterettene og virksomheter som er avhengige av tilgang til domstolene som advokatvirksomhet, politi, påtalemyndigheten og kriminalomsorgen. Vi krever at de konsekvenser endringene får for den enkelte kommune og region blir dokumentert og synliggjort.

Til tross for lokale politiske vedtak og påfølgende høringsinnspill, massiv mostand fra en rekke sorenskrivere, jordskifterettsledere, ansatte, tillitsvalgte, næringslivsråd og advokater ser vi at regjeringen dessverre fortsetter med sin plan om sentralisering av den tredje statsmakt uten å ta hensyn til protestene fra dem som risikerer å miste sin tingrett og jordskifterett.

Vi krever derfor at statsråden umiddelbart griper inn og trekker tilbake den videre behandlingen av domstolsreformen fra Stortinget og utarbeider en fullstendig utredning basert på utredningsinstruksens minimumskrav til utreding. Denne saken bør ikke behandles i sammenheng med budsjettforhandlingene i Stortinget.

I forkant av Stortingets behandling av Prop. 11L (2020-2021), ber vi derfor om en snarlig tilbakemelding på om statsråden vil ta kommunenes krav til følge, og ser derfor frem til en ryddig og respektfull oppfølging av våre krav.