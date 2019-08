Politiet skriver i en pressemelding at de to omkomne klatrerne ble hentet ut klokka 14.40.

Vurderte å avlyse aksjonen

Klatrerne lå i bunnen av den stupbratte Trollveggen i Rauma, og på grunn av stor fare for steinsprang, har redningsaksjonen vært vanskelig.

Det har også vært problemer med både vind og lave tåkeskyer i området denne uken, og politiet bekrefter derfor at de flere ganger har vurdert å avlyse aksjonen.

– Vi hadde et møte i går, der vi vurderte å avlyse dette, men når vi i dag klokka 10 så at skyene lettet, så gjorde vi et nytt forsøk, sier innsatsleder Jørgen Molnes.

Dermed startet de den krevende aksjonen igjen, med klatrere på toppen av Trollveggen, og en klatrer som obseverte fra en av nabotoppene. En 1000 meter lang line ble trukket opp med helikopter for å feste den til tauet de to klatrerne alt var festet i.

– Etter planen ble de løftet ut med lang line av helikopteret og transportert ned til basen for innsatsen og aksjonen ved Fiva gård i Rauma. Mannskap fra Romsdal Fjellredningsguppe var på forhånd flydd inn til sikker sone for helikopter, opplyser politiet.

De pårørende blir tatt hånd om

Politiet opplyser at det nå følger en formell identifisering av de omkomne, og at de pårørende følges opp av politiet.

Det var klatrere fra Romsdal Fjellredningsgruppe og Nord Helikopter som til slutt klarte å få ut de to omkomne, og politiet retter en stor takk til dem.

–