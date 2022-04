Fredag kveld begynte det å brenne om bord i linebåten «Veidar». Båten fra Godøya på Sunnmøre har den siste tiden fisket torsk og sei utenfor Lofoten.

– Jeg trodde det var en brannøvelse da alarmen gikk, forteller dekksjef på båten, Einar Dyb.

Men på vei opp til styrehuset skjønte han alvoret.



– Da vi kom opp i trappa fikk vi øyekontakt med skipperen. Han trengte ikke å si noe. Man så med en gang at det var alvor, sier Dyb.



Han og fabrikksjef Tommy Halvorsen var to av de seks som ble igjen på båten for å få kontroll på brannen. Mannskapet var til sammen 22 personer.



– Jeg klarte ikke å tenke klart – bare lurte på hva som hadde skjedd, forteller Halvorsen.

Han hadde nettopp vært i fabrikken, og alt så ut som vanlig da han forlot den.

Mannskapet ved linebåten «Veidar» er ennå sterkt preget av hendelsen i helga. Foto: John Inge Johansen / NRK

Sønnen var i båten

På Gran Canaria satt den ene eieren av linebåten, Sindre Johan Dyb, og ante fred og ingen fare. Plutselig ble telefonen nedringt av media, politi og hovedredningssentralen.

– Det var forferdelig. Det var en forferdelig opplevelse og følelse å sitte på land og få beskjed om at båten din står i brann. Det var tøft.

Han fikk ikke kontakt med noen av mannskapet. På linebåten var også sønnen hans, dekksjef Einar Dyb.

Sindre Johan Dyb var på Gran Canaria mens linebåten hans brant. Følelsene han satt med ble forsterket fordi sønnen hans var om bord. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det renner tanker gjennom hodet. Og jeg fikk ikke tak i noen der. De eneste jeg fikk beskjed fra var Hovedredningssentralen og våre operative koordinatorer på land. Jeg hadde konstant forbindelse med dem for å høre om folk var berga. Det var det eneste som var tema, sier eieren.

Han kom seg på flyet og ankom Leknes søndag morgen.

– Som regel gjør det meg ingenting å fly, men denne gangen tok det en evighet. Det var forferdelig.

Fabrikken i linebåten er nedbrent. Foto: Tommy Halvorsen

– Utfallet ville vært helt annerledes

Både eieren og skipperen berømmer alle som hjalp til for å berge både skip og mannskap. Skipper Alexander Skjong sier innsatsen som ble gjort gjennom natta berget skipet.

– Hadde det ikke vært for den jobben, hadde utfallet mest sannsynlig vært helt annerledes, sier han.

Det kan ta flere måneder før de kan starte fisket igjen, med den relativt nye båten.

– Det blir en omfattende ombygging. Hele fabrikken er nedbrent. Det var omtrent ikke et rom i båten det ikke var røyk i, sier eier Dyb.

– Vanvittig viktig

Brannalarmen om bord på Veidar gikk rundt klokken 20:00 fredag. Rundt klokken 20:45 var noe av redningsmannskapet på plass.

– Det er slikt man får gåsehud av. Jeg var i MOB-båten først. Så står du der og ser at de plukker opp folk, og båter kommer i det fjerne. Det blir man rørt av, sier dekksjef Dyb.

Einar Dyb, dekksjef på «Veidar», sier at det var viktig å trekke pusten en ekstra gang for å holde seg rolig. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Ja, det er fantastisk å se hvordan det faktisk fungerer når du er i nød. Å bare trykke inn knappen om at du trenger hjelp. Vi ser at det fungerer kjempebra, sier fabrikksjef Halvorsen.

Han mener de jevnlige øvelsene de har hatt kom til nytte.

Tommy Halvorsen, fabrikksjef, sier øvelsene de har hatt har vært vanvittig viktige i denne situasjonen. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Det er vanvittig viktig. Bare det å ta en øvelse med å ha på seg draktene i full fart – du ser at det fungerer når du øver nok. Vi så at øvelser gjør underverker.