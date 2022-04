SISTE: 14 personer er nå om heist om bord i redningshelikopteret og er på vei til Leknes. Kystvakten vil overføre røykdykkerlag for å assistere om bord i fiskefartøyet

Fiskebåten «Veidar» meldte ved 20-tiden at de hadde brann om bord med sterk røykutvikling.

Fiskefartøyet har en besetning på 22 personer. 17 av disse har tatt på seg redningsdrakter og har gått i flåtene.

Fiskebåten Veidar står i brann utenfor Røst i Lofoten. Båten er registrert i Ålesund og er hjemmehørende på Godøya i Giske kommune. Foto: Fiskebåt

– Været er liten kuling fra vest og det er vindkast opp mot 17 meter i sekundet, så det er røffe forhold, sier redningsleder Finn Tore Sortland hos Hovedredningssentralen.

De fem siste skal være igjen om bord. Klokka 22.00 opplyser hovedredningssentralen at 14 personer er på vei til Leknes i redningshelikopter.

– De vil bli tatt inn til land for helsesjekk. Vi har forstått at de som er på båten bekjemper brannen om bord. De har uttalt at det er trygt, sier Sortland

Planen er å evakuere alle som er på flåte over på kystvaktskipet «Andenes»

– Helikopter tar de over til KV «Andenes».

Politiet i Nordland har opprettet mottakssted på Leknes lufthavn.

Fra Sunnmøre

Det er fiskebåten Veidar som står i brann. Båten er registrert i Ålesund og er hjemmehørende på Godøya i Giske kommune.

Båten er fire år gammel og har et mannskap på 22. Det er stort sett lokale fiskere fra Sunnmøre.

En av eierne, Torfinn Ulla, sier det er forferdelig å sitte på land å oppleve at båten nå står i brann.

– Marerittet er brann på en båt. Det er så mye som kan skje, det er mye brennbart og så ligger de langt ute i havet. Det er ikke bare å hoppe, sier Ulla.

Torfinn Ulla er en av eierne til fiskebåten Veidar. Foto: privat

Har forsøkt å få kontakt

Han har forsøkt flere ganger å få kontakt med mannskapet om bord, uten å lykkes. Det er forferdelig.

– Jeg har aldri opplevd noe slikt før, men det å være hjemme og oppleve dette, det er vanskelig. Du føler deg hjelpeløs, sier han.

Nå håper Ulla at alt går bra med mannskapet og at de kommer seg trygt til land.

– Jeg håper at alt går bra med folket, sier han.

Rederiet har opprettet sin kriseorganisasjon og samarbeider med politiet i pårørendearbeidet. Pårørende er varslet av rederiet.

«Veidar» fisker etter torsk og sei og gikk fra land for en ukes tid siden.