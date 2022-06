Får bruke «Havila Capella»

Hordaland tingrett har mandag gitt Havila Kystruten rett til å seile med båten «Havila Capella» langs kysten i to år. Dette gir Kystruten en mulighet for å oppfylle kontrakten med

Samferdselsdepartementet. Nå må båten forsikres før den kan kaste loss fra Bergen, der den har lagt i opplag. Det er russisk eierskap i båten som har gjort det vanskelig for Kystruten å bruke «Havila Capella».