Saka blir oppdatert.

Politiet i Møre og Romsdal etterforskar eit mistenkeleg dødsfall i Gjemnes søndag 25. desember ved Dønnem, langs rv. 666, på strekninga mellom Batnfjordsøra og Torvikbukt i Gjemnes kommune på Nordmøre.

Ein mann som hadde på seg ein refleksvest blei først meldt sakna, og seinare funnen død i området same kveld.

– Grunnen til at vi ser på dette som eit mistenkeleg dødsfall er at omstenda rundt dødsfallet er ikkje avklart. Politiet har ikkje grunnlag for å sjå bort frå at det ikkje har skjedd noko kriminelt, seier politifullmektig, Anders Skorpen-Trøen.

Politiet ønskjer difor å kome i kontakt med alle personar som bevegde seg i området mellom Batnfjord og Torvikbukt mellom klokka 18.30 og 19.30 1. juledag.

– Vi ønskjer at alle melder seg, uansett om dei trur dei har sett noko eller ikkje, slik at vi nærare kan kartlegge kva som har skjedd, Skorpen-Trøen.

Leita etter mann

Søndag kveld blei det sett i gang ein leiteaksjon etter ein mann i 70-åra i Batnfjorden på Nordmøre. Politiet fekk melding kl. 20.30. Då hadde pårørande alt leita nokre timar.

Politi, mannskap frå Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshundar deltok i leiteaksjonen. Mannen skulle gå ein forholdsvis kort strekninga frå ei adresse til ei anna, men kom ikkje fram.

Natt til måndag blei mannen funnen død i terrenget. På det tidspunktet sa politiet at dei ikkje mistenkte om at mannen hadde blitt utsett for noko kriminelt.

– Eg kan ikkje gå nærare inn på detaljane i saka, men omstenda rundt dødsfallet gjer at vi ser på dette som eit mistenkeleg dødsfall. Det er kor han blei funnen, obduksjonsrapporten og ytterlegare etterforsking som gjer at vi ikkje kan sjå bort frå at det har skjedd noko straffbart, seier Skorpen-Trøen.

Politiet har så langt gjennomført fleire avhøyr, men opplyser at dei ønskjer å kome i kontakt med alle som kan vite noko om saka.