– Trolig ingen kriminell handling bak dødsfall

Politiet på Nordmøre er i ferd med å avslutte etterforskningen etter dødsfallet. Ifølge politiet er det gjennomført en grundig og bred etterforskning, og politiet finner det nå mest sannsynlig at Aarset døde av naturlige årsaker etter at han havnet i en elv på stedet.

Aarset ble funnet i en avløpskum, og ifølge politiet var det mest sannsynlig store vannmasser i elven som førte Aarset til kummen.

Både da Aarset ble meldt savnet og under leteaksjonen var det dårlig vær og mye nedbør som førte til flomstore elver i området.

Politiet satte i gang etterforskning da den 78 år gamle Anfinn Aarset fra Ås i Akershus ble meldt savnet søndag 25. desember. På grunn av omstendighetene ble saken sett på som et mistenkelig dødsfall, og politiet på Nordmøre innhentet hjelp fra Kripos. Dødsfallet og uvissheten rundt det som hendte satte sitt preg på bygda. Det ble satt ned et kriseteam i Gjemnes, og ordfører Knut Sjømæling uttalte at han håpet etterforskningen kunne gi svar som både familien og bygda kunne slå seg til ro med.

Torsdag ettermiddag melder altså politiet at Aarset mest sannsynlig havnet i den flomstore elven ved et uhell, og at de store vannmassene førte ham inn i avløpskummen der han ble funnet.