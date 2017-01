Det var natt til 2. juledag at den 78 år gamle Anfinn Aarset fra Ås i Akershus ble funnet død ved fylkesvei 666 i Gjemnes. Mannen hadde vært på et julebesøk tidligere på kvelden og forlot huset i 19-tiden 1. juledag. Han skulle gå et kort stykke til et annet hus like ved, i kraftig regnvær. Da han ikke kom frem, ble han meldt savnet. Det ble satt i gang en stor leteaksjon og noen timer senere ble han funnet død. Ifølge flere kilder skal 78-åringen ha blitt funnet i en kum, men det vil ikke politiet bekrefte. Mandag kom Kripos til Gjemnes for å samarbeide med det lokale politiet.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn på hvor eller hvordan han ble funnet, sier politifullmektig Anders Skorpen-Trøen.

Vil ha svar

Ordfører Knut Sjømæling håper at politiet finner ut hva som skjedde med 78-åringen. Foto: Roar Strøm / NRK

Ordfører Knut Sjømæling (Sp) håper at de finner ut hva som har skjedd. Han er leder i kriseteamet.

– Det er klart at dette har preget hele lokalsamfunnet og det snakkes folk imellom. Nå ser jeg frem til at det skal komme et svar, slik at familien og alle kan slå seg til ro med det, sier Sjømæling.

På få dager har bygda opplevd to tragiske dødsfall. En mann i 40-åra ble funnet død 30. desember.

Ordføreren sier at kommunens kriseteam tar vare på de etterlatte og andre i bygdesamfunnet som har behov for hjelp og oppfølging.

Kan ikke utelukke straffbar handling

Da 78-åringen ble funnet sa politiet først at de ikke mistenkte at det lå noe kriminelt bak, men noen dager trakk de det tilbake, fordi omstendighetene rundt dødsfallet er uklart.

– Dødsårsaken er fortsatt uavklart og vi kan ikke utelukke at det har skjedd noe straffbart, sier Skorpen-Trøen.

Også Statens vegvesen har gjort undersøkelser i dag. Etter det NRK forstår er en av teoriene at 78-åringen har falt i den flomstore elva og blitt ført gjennom røret som går under veien.