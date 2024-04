Har starta opp med Helseplattforma

Natt til laurdag blei journalsystemet Helseplattforma tatt i bruk i Helse Møre og Romsdal.

– No er alle fire sjukehus og alle våre institusjonar på Helseplattforma, og dei første pasientane som kom inn på morgonkvisten er tekne vel imot i nytt system, seier administrerande direktør Olav Lødemel i ei pressemelding.

Vidare seier han at overgangen i natt gikk som forventa, med nokon mindre tekniske utfordringar som blei løyst etter kvart.

Helse Møre og Romsdal opplyser at det er ekstra ressursar med kompetanse på Helseplattforma på sjukehusa no. Og at desse skal hjelpe dei tilsette med å jobbe i journalsystemet i tida framover.

Innføringa av journalsystemet har vore omstridt, og fleire tilsette har frykta for pasientsikkerheita i samband med innføringa.