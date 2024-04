Vestland fylkeskommune har klare forventningar til at staten skal bidra med pengar til rassikring. Budsjetta til slike midlar går gjennom KDD. Dette svarar departementet:

– Fylkeskommunen er vegstyresmakt for fylkesveg og har eit sjølvstendig ansvar for samfunnstryggleik og beredskap for fylkesveg. Fylkeskommunane sine oppgåver knytt til fylkesveg blir finansiert over frie inntekter som er midlar fylkeskommunane fritt disponerer utan andre føringar frå staten enn gjeldande lover og reglar.

– Det er mellom anna gjeve midlar grunngjeve med ras- og skredsikring av fylkesveg med ei særskild fordeling der Vestland fylkeskommune får i overkant av 434 millionar kroner i 2024.

– Kommunal- og distriktsdepartementet held kvart år tilbake ein del av skjønstilskotet for å kunne kompensere kommunesektoren for kostnader ved ekstraordinære uventa hendingar, fortrinnsvis naturskadar. Retningslinjene for ordninga blir publisert årleg i kommuneproposisjonen. Fylkeskommunar som har utgifter som i sum overstig 150 kroner per innbyggar eller 75 millionar kroner, kan søkje departementet om å få kompensert delar av dei påkomne utgiftene. Departementet vurderer behovet for skjønstilskot i kvart enkelt tilfelle.