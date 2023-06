Fredag 19. mai døydde eit ektepar i 70-åra i Kristiansund med skotskadar. Kvinna vart funnen hardt skadd utanfor huset. Ho blei frakta til sjukehus, men blei konstatert død kort tid seinare. Mannen vart funnen død inne i huset. Også han hadde skotskadar.

Etterforskinga så langt tyder på at det har vore losna skot mot kvinna både inne i bustaden, og utanfor bustaden på staden der ho blei funnen, opplyser politiet i ei pressemelding.

Mannen har status som sikta.

– Politiet har arbeidd etter ein hovudhypotese om at mannen først har skote kvinna og deretter tatt sitt eige liv. Ei omfattande etterforsking har styrka denne hovudhypotesa, seier politiinspektør Ove Brudevoll i Møre og Romsdal politidistrikt.

Fann lovleg våpen i huset

Politiet blei varsla av folk som såg den skadde kvinna utanfor huset og dei rykte ut med væpna styrker.

Det blei funne skytevåpen inne i huset. Politiet seier at det er eit handvåpen og at det var lovleg registrert på mannen.

Politiet har gjennomført rundspørringar i nabolaget, tatt om lag 30 vitneavhøyr, innhenta videoovervaking, gått gjennom telefonar og innhenta helseopplysningar i saka.

– Det har ikkje vore augevitne til handlinga, seier Brudevoll. Begge døde av skotskadane.

Tragisk sak

Politiet har ikkje grunnlag for å seie noko om motiv for handlinga så langt i etterforskinga.

Etterforskinga er ikkje sluttført.

– Det har vore viktig for oss å vareta dei etterlatne saman med kriseteamet i kommunen. Dette er ei svært tragisk sak sjølvsagt først og fremst for familie og vener, men også for eit lite lokalsamfunn seier Brudevoll.

Dei etterlatne har fått oppnemnt bistandsadvokat.