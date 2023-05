Store politistyrker rykket fredag ettermiddag ut til en privatadresse like utenfor sentrum av Kristiansund. Ifølge politiet er det snakk om en «alvorlig hendelse».

Klokken 18.48 la politiet ut en melding på Twitter om at de fant en kritisk skadd person på adressen.

Videre skriver politiet at de er i en svært tidlig fase av etterforskningen, og ikke kan gi noe mer informasjon på dette tidspunktet.

– Vi fikk først melding om hendelsen litt over halv fire, sier Roar Fylling, operasjonsleder i politiet.

De vil så langt ikke si noe om hvem som varslet politiet.

Gaten er sperret. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Sperret gaten og satt opp telt

Politiet er bevæpnet og flere ambulanser er på stedet. Det var Tidens Krav som omtale saken først.

Politiet sier til NRK at de har mye folk i området, men at det ikke er snakk om en pågående aksjon.

– Leter dere etter en gjerningsperson?

– Nei, det gjør vi ikke, sier Fylling.

NRKs reporter på stedet opplyser om at gaten er sperret og at det er satt opp et hvitt telt. Det er krimteknikere på stedet.

Like etter klokken 18 er politiet i gang med å snakke med folk i området. De har også sendt opp en drone over boligområdet.

Politiet opplyser om at de vil komme med mer informasjon i løpet av kvelden.