Mannen forklarte at han ikke hadde vært sammen med avdøde like før ulykken inntraff. Men videoovervåkningen på verftet viste at dette ikke stemte.

Politiet har uttalt at de er sikre på at det var en ulykke da en russer falt ned fra en dokk inne på verftet.

Mannen som er dømt for falsk forklaring er også dømt for å ha forsøkt å dra en fengselsbetjent inn i cella med makt.

Mannen er dømt til 40 dager i fengsel, der 26 dager gjøres betinget.

Det var søndag 8. januar politiet fikk melding om at en russisk mann var funnet død nede i bunnen av dokken ved Fiskerstrand Verft i Sula.

Mannen som nå er dømt hadde en arbeidslederfunksjon for de russiske arbeiderne som ble avhørt av politiet på Fiskerstrand verft.

På spørsmål om han hadde vært sammen med den avdøde, svarte han at han ikke hadde sett ham etter at han hadde gått til en bagasjecontainer.

Men politiets etterforskning og videoovervåkingen på verftet viste at mannen hadde vært sammen med avdøde like før ulykken inntraff.

To dager senere ble mannen avhørt på nytt. Da erkjente han å ha avgitt en uriktig forklaring.

–– Fryktet å bli mistenkt

Retten mente at det forelå flere formildende omstendigheter i saken. Den uriktige forklaringen kom på et tidspunkt da han var preget av det tragiske dødsfallet til en kollega. Han fryktet at han kunne bli mistenkt for å ha noe å gjøre med kollegaens død.