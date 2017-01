Denne veien ødelegger biler for tusenvis av kroner

På Smøla er det store samtaleemnet dårlige veier. Sosiale media er fulle av fortvilte og sinte bileiere som har punkterte hjul og ødelagte biler på grunn dårlig dekke over hele kommunen.

Vi sliter og blir slitne

I avisa Nordvestnytt står det om ei som fikk begge dekkene ødelagt på vei til jobb. Egil Lillehaug som driver Smøla Taxi og er storbruker av vegnettet, beskriver at dekket har gått i oppløsning. Dekket er ofte bare 1 cm tykt og når det regner blir det fort dype hull.

Hul i hull i hull på mange strekninger på Smøla vinteren 2017 Foto: Egil Lillehaug / Privat

– Vi har talt 50 slaghull på 1 kilometer og det sier seg selv at folk blir slitne. Vi sliter og bilene slites selv om de er nye og moderne, sier Lillehaug. Folk kommer hjem fra jobb og er utslitte fordi de bruker kreftene på å holde bilen på veien.

Taxisjåfør Egil Lillehaug forteller om slitsomme dager i bilen med alle hulla han skal styra unna Foto: Egil Lillehaug / Privat

Gammelt dekke

Mye av veidekket på Smøla er fra perioden 1978–1981. Statens vegvesen lapper daglig og innrømmer at det er mange hull.

– Vi vet veldig godt om dette og forstår at folk er fortvilte, men vi har ikke varm asfalt nå, sier Tor Asbjørn Lunaas i Vegvesenet.

Nå blir hulla tettet med kaldasfalt og det varer ikke på samme måte som den varme asfalten, forklarer Lunaas. Først etter påske kan vi regne med å få varm asfalt og da er planen å begynne den på de verste strekningene, sier Lunaas. Det er nok av strekninger å velge mellom. Han legger til at halvparten av fylkesveinettet i Møre og Romsdal har dårlig eller svært dårlig dekke og at behovet for bevilgninger er stort.

Håper på snø

Egil Lillehaug håper på snø og kulde. Da kan det være håp om at snøen tetter hulla og vi kan slippe vaskebrett, sier taxisjåføren.