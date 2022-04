Russiskeid luksusyacht har fortsatt ikke forlatt Norge

Det ble mye ståhei rundt båten etter at krigen starta i Ukraina. Eieren er tidligere KGB-offiser og venn av Vladimir Putin, Vladimir Strzhalkovsky. Tidlig i mars krevde flere partier at båten burde blitt konfiskert.

Arve Dimmen, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, sier at fartøyet var på vei fra Narvik til Malta da det ba om å få komme inn i shelter, eller beskyttet farvann, den 1. april.

– Normalt når en ber om shelter så handler det om vær- og bølgeforhold som en møter som en trenger beskyttelse fra, sier Dimmen.

Han forteller at en dialog mellom Kystverket, Forsvaret og «Ragnar» førte til at fartøyet fikk godkjent forespørselen.

Etter det Kystverket har fått opplyst, skal det også ha foregått reparasjoner om bord på båten.

Yachten «Ragnar» seiler under maltesisk flagg. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Det bekrefter oberstløytnant og talsmann for Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen, som sier båten har fått innvilget opphold fram til 15. april.

– De har søkt om 12 dager for å utbedre en feil, og fartøyet har fått tildelt en posisjon som tilfredsstiller alle interesser, sier oberstløytnant og talsmann Ivar Moen.

Fikk endelig forlate Narvik

Yachten, som har vært i Norge i flere måneder, lå tidligere til kai i Ålesund over en lengre periode. Men det var først da krigen i Ukraina brøt ut at «Ragnar» ble et hett tema i både nasjonale og internasjonale medier.

Da den lå til kai i Narvik gikk politiet, Kystvakten og Tolletaten om bord i båten for en standard kontroll, men det ble ikke funnet noe uregelmessig.

Her ligger «Ragnar» i Narvik havn 15. mars. Foto: Frida Brembo / NRK

Etter at krigen brøt ut, hadde yachten lenge problemer med å få tak i drivstoff fordi dieseltilbydere avstod fra å selge drivstoff.

Både mannskapet om bord på «Ragnar» og havnemyndighetene var fornøyde med at båten endelig kunne forlate Narvik havn i slutten av mars.

Ikke mistenkelige

Verken Kystverket eller Forsvaret er mistenkelige til at yachten fortsatt er i Norge.

– Vi har ingen grunn til å tro noe annet enn at fartøyet trengte shelter og tenkte at dette er en normal måte å komme inn og få beskyttelse fra vær på, sier Dimmen i Kystverket.

Ivar Moen i Forsvaret er heller ikke bekymret:

– De har søkt om å ligge der og vi har gjort vurderinger vedrørende lokasjonen av hvor fartøyet skulle ligge, så vi forholder oss til den søknaden og ikke noe utover det.

NRK har vært i kontakt med mannskapet om bord, som ikke ønsker å uttale seg til media.