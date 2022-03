Italia og Frankrike er noe av landene som har beslaglagt yachter og andre eiendeler fra styrtrike russere med koplinger til Putin.

Samtidig ligger den russiske superyachten «Ragnar» til kai i Narvik. Samtidig som den store militære øvelsen Cold Response starter i nærheten.

Men norske myndigheter har hittil ikke villet gjøre noe med båten.

Det har fått flere partier på Stortinget til å reagere. Flere krever nå at skipet blir fjernet.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) peker på at norske myndigheter avventer vedtak fra EU om hvorvidt yachten skal bortvises eller konfiskeres. Det er for passivt, mener SV.

Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) skal i dag ta opp med fiskeriministeren i dag, og kreve at yachten blir konfiskert.

Les spørsmålet fra Mona Fagerås her: Ekspandér faktaboks Spørsmål Mona Fagerås (SV): Vil regjeringen være en pådriver for at EU ser nærmere på Vladimir Strzhalkovsky og vurderer han tatt inn på listen over oligarker som skal sanksjoneres? Begrunnelse Yathen som ligger i Narvik havn tilhører i følge The barents Observer, VG, Dagbladet m.fl. Putin-venn og Oligark, Vladimir Strzhalkovsky.

Nærings- og Fiskeridepartementet peker på at Norske myndigheter avventer vedtak fra EU om hvorvidt yachten skal bortvises eller konfiskeres. Det har vært diskusjoner lokalt om å avslutte vennskapsbysamarbeid og nasjonale diskusjoner om å stenge russere ute av akademia. Folk til folk-samarbeid, og vanlige russiske folk. I Narvik har staten potensielt muligheten til å heller ramme eliten rundt Putin. I stedet sitter myndighetene og venter på beskjed fra Brussel. Det er et hån både mot det ukrainske folk og mot Narviks innbyggere at Norge utstrekker vår gjestfrihet til denne påståtte Putin-vennen, tidligere KGB-offiseren og oligarken. Luksus-yachten ligger i fred og fordragelighet mens Putin fører en blodig krig i ukraina som driver millioner på flukt, flere av dem på vei til nettopp Narvik. Dersom opplysningene om at Strzhalkovsky er en støttespiller til Putin stemmer, bør i yachten alle fall bortvises, eller helst beslaglegges, slik europeiske land har gjort med en rekke investeringsobjekter tilhørende oligarker.

– Må ramme eliten

Narvik SV liker dårlig å ha luksusyachten i nabolaget.

– Luksusyachten ligger og dupper i fred og fordragelighet mens Putin fører en blodig krig i Ukraina som driver millioner på flukt. Flere av dem på vei til nettopp Narvik, sier Vegard Lind-Jæger, som er gruppeleder i Narvik SV.

Han mener det er en hån både mot det ukrainske folk og mot Narviks innbyggere.

Yachten til Putin-venn og oligark, Vladimir Strzhalkovsky, Ragnar fredfullt i Narvik havn. Foto: Kjetil Moe

– Norge viser gjestfrihet til denne Putin-vennen, tidligere KGB-offiseren og oligarken. I Narvik har vi nå sjansen til å heller ramme eliten rundt Putin, men i stedet sitter myndighetene og venter på beskjed fra EU, sier Vegard Lind-Jæger i Narvik SV.

I forrige uke gikk politiet til aksjon mot yachten, uten å finne noe mistenkelig om bord.​​​​​​​

Rødt: – Uholdbart

Også partiet Rødt reagerer.

– Det er helt uholdbart. Den eneste grunnen til at han har skipet der, er at han tenker at Narvik er et trygt sted å være, sier Marie Sneve Martinussen (Rødt).

Marie Sneve Martinussen (Rødt) synes det er uholdbart at den russiske yachten fortsatt ligger trygt i Narvik. Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Det bør det ikke være for en av dem som er medansvarlig for krigen, og en del av Putins økonomiske og politiske maktgrunnlag.

Eget helikopterdekk

Det ombygde forsyningsskipet er laget for røffe forhold, og kan bryte gjennom tykk is. Skipet har egen Instagram-konto og er utstyrt med finesser i alle rom.

Ifølge en promovideo som ligger på YouTube har det luksuriøse skipet har eget helikopterdekk, boblebad, bar, spa og treningsrom. Det er noe av det vi finner om bord på luksusyachten med det norrøne navnet «Ragnar».

Foto: Skjermdump fra Youtube-videoen til Yachts for sale

Eieren er den russiske oligarken Vladimir Strzhalovskij. Han har hatt flere roller i Putins regjering. De to har en fortid i KGB sammen.

Dette er superyachten «Ragnar» Foto: Frida Brembo / NRK Ekspandér faktaboks Var opprinnelig et forsyningsskip, som er bygd om til en yacht av det nederlandske verftet Icon.

Skipet er målt til en fart på 14,8 knop på åpent hav.

Eget helikopterdekk.

Soldekket består blant annet av boblebad, en bar og eget grillområde.

Den ene salongen er innredet med dype lenestoler av skinn, bibliotek og peis.

Observasjonssalongen har en stor terrasse og panoramavinduer.

Skipet har flere soverom, alle utstyrt med egne bad.

«Ragnar» har treningsrom og spa.

Og et bredt utvalg av snøskutere, vannskutere og andre motoriserte leketøy.

Den er også utstyrt med flere kraner. En av dem kan løfte over 10 tonn.

Sofie Høgestøl sitter på Stortinget for Venstre. Partiet foreslår å forby alle russiske skip i norske havner.

SAMMEN MED PUTIN: Vladimir Strzhalkovsky (nummer 2 fra venstre) har sterke bånd til Vladimir Putin. Her er de to sammen på et bilde fra et besøk hos Norilsk Nickel i 2010. Foto: RIA Novosti / Reuters

– Venstre ønsker at vi skal legge oss på en tydelig linje. Vi har allerede stengt luftrommet vårt for russiske fly. Vårt forslag er å likebehandle skip og fly.

Venter på EU

I Dagsrevyen søndag kveld ble fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) intervjuet om saken.

Men regjeringen kan foreløpig ikke svare på hva de skal gjøre med skipet.

Han sier at Norge er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer russiske fartøyers anløp til EU-havner. Det gjøres også tilsvarende vurderinger i Norge.

Videre sier han at i vil se på disse vurderingene i sammenheng med fiskerisamarbeidet.

Norge har gjennom 50 år hatt et godt samarbeid om de enorme fiskebestandene som Norge og Russland deler.

Selv om Norge og Russland nå står i en vanskelig situasjon så deler vi fortsatt fiskebestandene i Barentshavet med Russland og vi får ikke en forsvarlig forvaltning uten et samarbeid, ifølge Skjæran.

– Så lenge vi ikke har restriksjoner på norske havner, er de åpne. Nå vurderer vi fortløpende og intensivt hva som blir konklusjonen på det spørsmålet. Dette skal vi gjøre sammen med EU. Vi mener det er det rette, fordi dette har vært Norges linje gjennom hele krisen.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier at Norge ikke vil innføre sanksjoner på egen hånd. Foto: Oliver Rønning / Oliver Rønning / NRK

Ber Rødt revurdere Nato-standpunkt

– Rødt mener det er opprørende at en russisk oligark får lov til å ha skipet sitt liggende i Narvik i den situasjonen vi er i nå. Hva mener du?

– Jeg synes det er viktig for oss at vi samarbeider med EU og Nato om det vi gjør knyttet til krisen Europa står oppe i. Jeg tror veldig mange er enig med oss i det. Jeg tror kanskje Rødt burde tenke gjennom sitt standpunkt når det gjelder Nato. Det handler om tryggheten for innbyggerne i Norge, og at vi står sammen gjennom denne krisen, tror jeg er helt avgjørende, svarer Skjæran.

– Venstre foreslår å forby russiske båter i norske farvann. Hva synes regjeringen om et sånt forslag?

– Vi jobber intenst med det spørsmålet. For regjeringen er det viktig at vi gjør dette grundig og skikkelig. Det er kompliserte spørsmål som både EU og Norge kommer til å bruke noe tid på. Det å innføre egne norske sanksjoner er ikke et spor regjeringen vil følge.