Politiet om aksjon mot russisk yacht: – Fant ingen uregelmessigheter

Samtidig som det foregår en stor Nato-øvelse i Nord-Norge og Russland har angrepet Ukraina, ligger det en stor russisk yacht til kai i Narvik.

Ifølge avisa Fremover har forsvaret fulgt med på båten, som er eid av en tidligere KGB-offiser og venn av Vladimir Putin, Vladimir Strzhalkovsky.

Onsdag gikk forsvaret, politiet og tolletaten om bord i yachten «Ragnar». I det politiet selv kaller en kontroll, og ikke en aksjon.

Seksjonsleder Øystein Røsnes. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Dette er en helt triviell, standard fysisk kontroll av et skip som er i vårt område.

Det sier seksjonsleder Øystein Røsnes i Nordland politidistrikt. Han leder seksjonen for utlending- og grensekontroll.

Røsnes bedyrer at det var tilfeldigheter som gjorde at båten fikk besøk av norske myndigheter.

– Dette var et lystfartøy som var i Narvik. Det var en stund siden det har vært her, og så passet det seg slik i går at vi hadde folk og ressurser på jobb. Hadde de forlatt på mandag, ville ikke båten blitt kontrollert, sier Røsnes.

Kystvaktskipet «Heimdal» la i formiddag fortsatt til kai ved siden av den russiske yachten. Det til tross for at aksjonen er avsluttet fra politiets side. Foto: Frida Brembo / NRK

Stor Nato-øvelse i Norge

NRK snakket onsdag med tidligere etterretningssjef i Norge, Ola Kaldager.

Han mente det neppe var tilfeldig at yachten var i Narvik samtidig som den store vinterøvelsen Cold Response starter, hvor 35.000 soldater fra 28 nasjoner deltar.

– Det er ikke spesielt overraskende. Dette er noe russerne har gjort i årevis når det har vært store, allierte øvelser i Nord-Norge.

– Da kommer de ofte inn, tidligere med fiskebåter og mer avanserte fartøy. Det er jo litt spesielt at dette er en god venn av Putin som kommer her, og som har vært tidligere KGB-offiser.

Pass og visum i orden

Men politiet fant ikke noe mystisk, sier Røsnes. Personene om bord hadde både pass og visum i orden.

– Dere fant ikke noe teknisk utstyr av interesse?

– Jeg har ikke vært med på kontrollen, men jeg har fått rapporter tilbake, og det ble ikke rapportert om noen uregelmessigheter. Radiosamband og sånt her er ikke noe vi kontrollerer om bord i et sånt fartøy, med mindre det skulle være noe helt åpenbart som ligger foran øynene våre. Jeg har ikke fått noen rapporter om uregelmessigheter av noe slag, sier Røsnes.

– Mange spør seg hva en stor russisk yacht gjør i Narvik akkurat nå som det pågår en stor Nato-øvelse i byen. Men dere mener det ikke er noen sammenheng?

– Vi ser ingen koblinger her. Vi har foretatt en kontroll av personene om bord med tanke passering av Schenges yttergrense, og her er alt i orden.

– Burde vi være mer restriktive med russere nå?

– Det har jeg ingen formening om. Vi følger et regelverk vi, på Schengens yttergrense uavhengig av omstendighetene rundt oss.

Les også: Første Nato-oppdrag for F-35 – identifiserte russiske fly utenfor Finnmark

Tollvesenet: – Pågående kontroll

Men selv om politiet er ferdig med «Ragnar», så holder fortsatt tollvesenet på med sin kontroll av båten, forteller kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen.

– Dette er normal rutine som vi utfører på utenlandske fartøy som både ankommer og oppholder seg i Norge over tid. Vårt samfunnsoppdrag er å passe på at varer som blir innført og blir brukt i Norge, blir underlagt eventuelle norske avgifter. Kontrollen er pågående, dette er en tverretatlig aksjon som er ledet av politiet. Tolletaten kan derfor ikke kommentere saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.

NRK har også vært i kontakt med Sjøforsvaret som ikke vil uttale seg om saken.