I dag skulle Stangeland Maskin kome med den første lasten med utstyr til vindkraftanlegget på Haramsøya utanfor Ålesund.

Vindkraftanlegget er svært omstridd og lokalbefolkninga har protestert heftig mot byggeplanane.

Nærmare 20 aksjonistar møtte opp ved ferjekaia på Austnes og hindra trafikken i å køyre på land. Ferjesambandet blei mellombels innstilt.

Måtte returnere til fastlandet

Lastebilane med utstyr kom seg aldri i land på øya, og måtte bli med ferja tilbake til fastlandet. Dei andre bilistane fekk kome i land, men ferja blei 20 minutt forseinka.

– Kapteinen gjekk i diskusjon med aksjonistane og fekk lov til å sette på land vanlege bilistar, men ikkje lastebilane, seier Inge André Utåker, regionsjef for ferjer i Norled.

Her er lastebilen tilbake på fastlandet, etter at aksjonistane hindra dei å kome i land. Ifølgje Norled skal dei prøve seg igjen. Foto: Malin Korsnes / NRK

Ifølgje Norled skal lastebilane prøve seg igjen, men denne gongen i samarbeid med politiet. Dei likar ikkje at aksjonen går utover vanlege reisande.

– Vi sett ikkje pris på hol i timeplanen på grunn av dette. Det går utover uskuldige når det blir forseinkingar og sånt, og det beklagar vi jo, seier Utåker.

Ønsker ikkje å bruke makt

Politiet har prøvd kome i dialog med aksjonistane for å be dei om å flytte bilen.

– Det er eit lovleg fatta vedtak dette her. Politiet har ei oppgåve her for at arbeidet skal kunne bli utført, seier operasjonsleiar i politiet, Per Åge Ferstad.

Operasjonsleiar Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Politiet

Politiet ønsker å halde eit lågast mogleg konfliktnivå, og har trua på dialog.

– Vi har ikkje ønske om å bruke makt, i så fall i ytste konsekvens, seier Ferstad.

Tidlegare i dag sa Olav Rommetveit i utbyggarfirmaet Zephyr at han reknar med at utbygginga får skje utan ulovlege aksjonar frå dei som er usamde.

– Å gå over den grensa at ein startar med hærverk tar vi sterk avstand frå, og det forventar vi ikkje heller. Dette er eit lovleg fatta vedtak, sa Rommetveit.

Det skal byggjast åtte vindturbinar på Haramsøya.

Vil stanse utbyggingar til klage er avgjort

Onsdag vil Sylvi Listhaug og tre andre Frp-politikarar fremme eit representantforslag i Stortinget. Dei ønsker å stanse utbygging av vindkraft, fram til rettsystemet har avgjort klagar på saker som kan bli avgjort av regjeringa, før nytt konsesjonssystem er behandla av Stortinget.

Stortingspolitikar Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

– I prosjekt kor det har vore lokal tilslutning, men forutsetningane er vesentleg endra, har dei ofte ikkje lenger lokal tilslutning. Dette gjeld til dømes Vardafjell, Haram og Tysvær vindkraftverk, står det i forslaget, signert stortingsrepresentantane Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale, Gisle Meininger Saudeland og Terje Halleland.