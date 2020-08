Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er totalt 126 personar på riggen. Riggen West Phoenix, som er eigd av Seadrill, borer no på oppdrag for Neptune Energy. Kommunikasjonsdirektør i selskapet, Liv Jannie Omdal, seier til NRK at dei blei varsla om den smitta laurdag kveld. Denne personen får no behandling ved Molde sjukehus. Det er så langt uklart kvar og korleis den tilsette blei smitta.

– Vi fekk tidleg ut medisinsk personell som raskt starta ei kartlegging av dei andre om bord på riggen. Førebels er tretten personar sett i isolasjon på lugarane sine, då dei har vore i nærkontakt med den smitta. Dei har så langt ikkje symptom eller teikn til smitte, fortel Omdal.

Ingen har til no blitt tatt i land for testing.

– All helikoptertransport til og frå riggen er stoppa til vi får kontroll over situasjonen. Vi undersøker no moglegheita for å få testa så mange som mogleg offshore, først og fremst dei som var i nærkontakt med den smitta, seier Omdal.

Ho fortel at dei som er om bord på riggen får tett oppfølging av medisinsk personell og at dei jobbar med smittesporing og vurdering av vidare smitterisiko.

Det var E24 som først omtalte saka.

Boreoperasjonen på riggen er stoppa

Riggen West Phoenix ligg i Fenja-Feltet i Norskehavet omtrent 120 kilometer nord for Kristiansund. Det blir anslått at feltet kan innehalde 97 millionar fat oljeekvivalentar.

Det er 126 personar om bord i riggen West Phoenix. Foto: Seadrill

Boreoperasjonen på riggen er no stoppa. Omdal seier det er uklart kor lenge operasjonen blir stengt ned.

– Det er ingen produksjon der ute no, så det vi har stoppa er ein boreoperasjon.

– Vil stenginga få økonomiske konsekvensar?

– Det vil det nok få, men det er for tidleg å seie noko om det. Fokuset vårt no er å ta hand om personalet og vedkomande som er sjuk, seier Omdal.

Var i Kristiansund

Søndag ettermiddag meldte Tidens Krav at den smitta skal ha vore i Kristiansund før han reiste ut på riggen.

Kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær. Foto: Roar Halten / NRK

Kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær, bekreftar til NRK at den koronasmitta tilsette frå Seadrill-riggen har oppheld seg i Kristiansund.

– Personen skal ha vore på eit hotell i byen og vi jobbar no med smittesporing. Dei som har vore i nærkontakt med personen bli sett i karantene. Vi jobbar med å kartlegge kor mange det er snakk om, seier Lyngvær til NRK.

Kommunen skal samlast til eit statusmøte klokka 18.00 søndag kveld og vil då vite meir om omfanget og kva tiltak dei må sette i gang, opplyser Lyngvær.