Bor under rasfarlige Mannen: – Det er beste stedet på jord

For tiende gang har Linda Sogge måttet pakke bilen og reist fra hjemmet sitt, som ligger rett under 180 000 kubikk rasfare.

– Man blir veldig sliten, for nå har vi evakuert så mange ganger. I år har vi evakuert fem ganger. Til sammen er det ti evakueringer på fem år, sier hun.

Hun er en av de elleve som bor under det rasfarlige fjellet Mannen i Rauma. Et sted hun derimot ikke kunne vært foruten.

– Det er beste stedet på jord. Røttene er ganske dype, forteller Linda.

Siden 2014 har innbyggerne under fjellet Mannen blitt evakuert ti ganger. Halvparten av gangene har vært nå i høst. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Har beredskapskassen klar

På de siste fire årene har det rasfarlige fjellpartiet Veslemannen flyttet seg syv meter, og det er på høsten at bevegelsene øker.

– Vi planlegger godt. Vi har en beredskapskasse som vi kan ta med oss i full fart. Men man blir veldig sliten for du vet aldri når du kan være hjemme, forteller Linda.

De to siste årene har kommunen skaffet de elleve innbyggerne under fjellet et sted å bo under evakuering. Denne gangen har de fått beskjed om det kan bli langvarig evakuering, men da de for første gang måtte evakuere i 2014, bodde de nesten seks uker hjemmefra.

– Det er mye ventetid, men vi prøver å være positiv og gjøre positive ting sammen. Tar det dag for dag.

– Dere lar dere ikke fortvile?

– Nei, da forstyrrer du livet, sier Linda.

Linda Sogge er en av innbyggerne som for tiende gang er evakuert fordi farenivået for Mannen er blitt hevet. Hvordan orker man å bo på et så utsatt sted?

Har full tillit til geologene

Fredag ble det kjent at selskapet Green Cargo kommer til å legge ned godstransporten på Raumabanen i desember.

– Grunnen er dårlig lønnsomhet og usikkerhet om man får frem togene eller ikke på grunn av det rasutsatte fjellpartiet ved Mannen, sier driftsområdesjef Trond Williksen.

Seksjonsleder i NVE, Lars Harald Blikra, sier at de har forståelse for at fjellet skaper uro for lokalsamfunnet.

– Vår oppgave er å holde rede på fjellet og varsle i tide. Vi skal betjene samfunnet så godt som mulig. Vi er alltid åpen for å snakke med alle parter, for å finne gode og praktiske løsninger, sier Blikra.

For Linda og de andre innbyggerne under fjellet, er forholdet til NVE godt.

– Vi stoler på at geologene gir faglige og riktige råd. Vi har full tillit til beredskapen.

– Det er bare godt å bo der

Fjellet beveger seg hele tiden, også når farenivået er på gult.

Men Linda sover godt om natten.

– Det er hjemstedet mitt. Det er naturen, folket og stillheten. Det er bare godt å bo der.

– Kan du forstå de som ikke kan forstå at du kan si noe slikt?

– Om de tenker at det var deres hjemsted, hadde de kanskje skjønt. For hjemstedet er i hjertene våre, samme hvor du kommer fra.