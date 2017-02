Blei bortviste på grunn av fyll og bråk

For fyll var årsaka til at alle dei fire blei bortviste. Etter at den første fekk reisepass følgde tre til fram til klokka bikka 02 i natt.

Krangling var stikkordet då ein person blei sendt ut av Kristiansund sentrum i 01-tida. Vedkomande var ved ein utestad der både vertsskap og andre gjestar ønskte fred.

Politiet i Ålesund valde å sette to menn i arresten då dei forstyrra ro og orden i sentrum. Dei to, begge i 20-åra, blir melde for slåsting.

Det var meir valdsbruk i Ålesund i natt, og ein mann i 20-åra skal ha vore utsett for vald ved ein utestad. Han blei lettare skadd, men kjem til å melde saka.

I same by blir dessutan ein annan mann i 20-åra meldt for urinering for offentleg stad.